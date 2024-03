Rodrigo Noya confesó que va a pasar por el quirófano para hacerse un gran cambio: “Ya me cansé”

Rodrigo Noya saltó a la fama como participante de AgranDadytos, el legendario programa conducido por Dady Brieva que le daba voz a los más pequeñas. Desde entonces el actor tiene una marca registrada: sus anteojos.

Sin embargo, Rodrigo está pensando en operarse para poder abandonarlos. En una entrevista con el periodista Nico Peralta para la revista Pronto, Noya reveló detalles de su decisión.

Rodrigo Noya Foto: Luis Varela

“Empecé a usar anteojos de muy chiquito. A los 3 ya usaba unos oclusores porque tengo estrabismo y son como unos parches que te ponen en los ojos para tratar de enderezar el estrabismo que es como una desviación. Después, a los 4, ya me puse los primeros de goma. Casi no tengo registro sin anteojos”, contó.

Rodrigo Noya es parte del elenco de "Misterio en la cabaña", obra que llega a Villa Carlos Paz de la mano de Pedro Alfonso y Paula Chávez. (Gentileza Prensa Misterio en la cabaña)

Sobre el uso de anteojos durante tantos años, contó: “A veces me pasa que dependiendo del modelo del anteojo me incomoda más o menos. Capaz te agachás y se te resbalan o en la obra me pasa que si transpiro, se me patinan un poquito. Pero son como parte de mí y cuando no los tengo puestos, hago el gesto de acomodármelos o moverlos. Ya estoy muy acostumbrado”.

Rodrigo Noya y su hijo en Cortá por Lozano. Captura video.

La operación de Rodrigo Noya para cambiar su vida

Sobre la intervención quirúrgica, Rodrigo Noya comentó: “Quizás este año lo hago. Me operaría de todo lo que me fue gastando el ojo por usar el aumento: astigmatismo e hipermetropía. La idea es mejorar el estrabismo de los dos ojos aunque en donde más tengo es en el izquierdo”.

¿Y la vida sin anteojos? “Sería todo nuevo, no lo sé. A veces uno lo piensa como si fuera algo sencillo, te operás y listo. Pero no: es todo un cambio de muchas cosas. Por lo estético no me molesta y nunca fue un impedimento para nada en mi vida. Tengo amigos que se ponen lentes de contacto cuando salen a bailar o van a una cita para no usar los anteojos. En mi caso, nunca lo hice. Al contrario, si me los quito es como que me siento desarmado”, aseguró.