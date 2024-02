La contundente opinión de Jorge Lanata sobre el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin: “Berretada”

El pasado fin de semana Candelaria Tinelli y Coti Sorokin sellaron su amor con una increíble fiesta en un salón ubicado en la provincia de Buenos Aires junto a sus familiares y amigos que brindaron por el amor de la feliz pareja.

Jorge Lanata es un reconocido periodista argentino que se desempeña en el análisis político del país. Tiene una larga trayectoria y a lo largo de su carrera entrevistó a grandes figuras de la política. Actualmente conduce Lanata sin filtro por Radio Mitre, donde también se habla de figuras de la farándula.

Casamiento Cande Tinelli y Coti Sorokin. Gentileza Instagram.

El matrimonio estuvo en el ojo público y su fiesta fue muy comentada en los programas de entretenimiento. Sin embargo, la pareja no estuvo libre de las críticas, y uno de ellos fue Jorge Lanata quien opinó de la boda en la sección que tiene Marina Calabró en el ciclo radial.

Jorge Lanata habló sin filtros del casamiento de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin

En ese contexto, el periodista habló sobre un comentario que le hicieron: “Alguien me contó que todo el casamiento de Cande es de canje”. A lo que Marina Calabró respondió: “Sí, es cierto”.

Ante esto, el conductor aseguró: “El canje es una berretada”. Y agregó contundente: “Yo no digo que no hagan canje, pero me parece berreta. Y hacer un casamiento entero con canje me parece mucho más berreta”.

Por su parte, Marina Calabró comentó con humor: “Recibir bienes y servicios y hacer una contraprestación publicitaria, no veo mal el canje ajeno”.

Pero no solo Jorge Lanata habló del casamiento, sino que Rodrigo Lussich en su programa expresó que era una “berretada”, ya que Coti Sorokin es “multimillonario” y tiene “guita” para realizar una megafiesta sin necesidad de canje.

El casamiento de Cande Tinelli y el cantante fue íntimo, los invitados tenían prohibido el uso del celular debido a que buscaban resguardar la privacidad del evento.