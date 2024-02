Qué es la depresión del panda, el trastorno que padece Mimi Alvarado: “Estoy medicada hace 12 años”

Mimi Alvarado se ha ganado un lugar en el ámbito de la farándula argentina gracias a su carisma y fuerte personalidad. La novia de Luciano “El Tirri”, primo de Marcelo Tinelli, conquistó a la audiencia del Bailando y desde entonces se instaló en los medios de comunicación.

Sin embargo, desde hace muchos años Mimi Alvarado viene luchando contra una dura enfermedad. En una reciente entrevista se sinceró y habló acerca de este extraño trastorno psiquiátrico y cómo le afecta en su vida cotidiana.

Mimi Alvarado se sinceró y habló acerca de la depresión del panda. En su paso por DDM, la mujer de “El Tirri” confesó que su fuerte personalidad tiene que ver con este trastorno psiquiátrico que padece desde muy chica

“Estoy medicada hace 12 años. Siempre con la misma medicación, pero por un nivel de ansiedad que creo que es heredado de mi abuela”, comenzó diciendo Mimi. Luego, la dominicana dio detalles de su experiencia: “Imagínense que vengo del Caribe, donde todo el mundo es feliz. No es tan común ver a una persona que se medica”.

Luciano "El Tirri" y su sincericidio amoroso con su novia Mimi

“Yo ya desde chiquita venía con mambos. En el colegio era muda, no hablaba. Me tuvieron que cambiar de colegio y mis papás estaban preocupados. Después me volví medio hipocondríaca”, detalló la que ya es parte del clan Tinelli.

El Tirri y Mimi Alvarado. Foto web.

A continuación dio detalles de los síntomas y comportamientos que tenía y desconocía la causa: “Sobrepensaba mucho las cosas, eso lleva al estrés, te empezás a deprimir y tu familia te pregunta ‘¿qué te pasa?’. Llegaba al colegio llorando porque pensaba que me iba a morir, que se iba a acabar el mundo”, recordó.

QUÉ ES LA DEPRESIÓN DEL PANDA, LA ENFERMEDAD DE MIMI ALVARADO

Antes de radicarse en Argentina, Mimi Alvarado tuvo un episodio que la cambió para siempre. “A un vecino le agarró un infarto, me empezó a agarrar taquicardia y comencé a pensar que me iba a morir. Eso me dio un estrés tan fuerte que me derivó a un ataque de pánico”, explicó la situación límite que vivió hace más de 20 años.

A raíz de este episodio, Mimi recurrió a un psiquiatra y le detectaron la depresión del panda. “Te viene de tanto sobrepensar, de la nada”, explicó la pareja de El Tirri. Por último, añadió: “Tengo una cita con un psiquiatra porque últimamente estoy muy irritada. Yo me autocontrolo y conozco mucho el cuerpo”.