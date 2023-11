El Tirri reveló detalles sobre los terrenos que compró en la luna y podría volverse millonario.

En el 2012, El Tirri compró cuatro acres en la luna y tomó por sorpresa a más de uno cuando reveló la noticia. De forma abierta, el primo de Marcelo Tinelli hizo un recorrido sobre su vida, su relación con su familia, sus adicciones y sus inversiones fallidas.

“Perdí muchísimo dinero por malas decisiones. Lo único bueno en lo que invertí fueron cuatro acres en la luna que son 40 manzanas, en una época que nadie creía en eso″, empezó contando “El Tirri” en una entrevista para Infobae.

“Yo quiero venderlo, ¿para qué quiero 40 manzanas? Con una sola me alcanza. Ahora se están peleando Elon Musk y Bezos por ir a la luna y yo tengo esa barbaridad de hectáreas. Es una locura”, agregó. Sin embargo, El Tirri no es el único que se ha hecho con tierras en la luna, Duki también lo hizo.

Los terrenos en la luna de El Tirri

De forma curiosa, la entrevistadora preguntó por el precio que pagó para obtener aquellos terrenos y el primero de Tinelli recordó sus momentos de adicción y descontrol financiero.

“Irrisorio. Fue una época que yo tomaba. Me acuerdo que le pedí la tarjeta de crédito a Marcelo porque yo no tenía plata y compré todos los acres con la de él. No recuerdo si le devolví el dinero y tampoco recuerdo el precio” dijo abiertamente “El Tirri”, quien ya había contado en la mesa de Mirtha detalles sobre su compra.

Según el ex participante del Bailando, la NASA anunció la construcción de viviendas para el 2040 en la Luna, con lo cual subirían los precios de su insólita inversión.

“Se está programado un primer viaje para el 2026 para ir en un día y medio, para el 2040 ya van a comenzar a construir viviendas”, comentó el primo de Marcelo Tinelli.

En cuanto a los trámites para la venta de los lotes, el Tirri agregó: “Ahora tengo que ir a Lunar Embassy que queda en Las Vegas porque ellos me entregaron el mapa y el pasaporte lunar en el que van a marcar las estampas cuando vaya y ver cómo puedo lotear si quisiera vender”.