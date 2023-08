Coti Sorokin estalló de risa ante la adicción que le diagnosticó el “Tirri”

Luego de su reconciliación con Cande Tinelli y el estreno de su primera colaboración, Coti Sorokin decidió divertirse un rato este domingo en redes sociales. En una serie de videos, el “Tirri” explicó cómo reaccionan los “adictos a la fruta” y el artista rosarino afirmó que los síntomas coinciden.

El cantautor de 50 años es fanático de la sandía. Este hábito le valió varios chistes de su novia y también supo reírse de sí mismo cuando abordaron el tema en Instagram.

Con ese antecedente, Marcelo Tinelli decidió averiguar si Coti tiene algún problema. De inmediato, su primo le advirtió con total seriedad: “Todo arranca con la melancia en 1836. Es una desesperación, te atraen el gusto y color porque tiene dulceína”.

La explicación que inventó el “Tirri” hizo reír al compositor de “Color esperanza” a más no poder. “Me liquida todo esto. Los padrones, tremendo”, comentó sobre la mala pronunciación de “patrones”.

El primo de Tinelli incluso se animó a decir que la primera víctima de la “melancia crónica” fue un portugués llamado Jesús Melouto. En este sentido, comentó: “Nunca llegó a ser un gran caballero porque se volvió loco. Se comía 12 o 15 sandías por día”.

¿Cómo se llama el “Tirri”?

Nacido el 13 de enero de 1967 en Bolívar, el “Tirri” se llama Luciano José Giugno. Al margen de su parentesco con Marcelo Tinelli, fue uno de miembros fundadores de Los Fabulosos Cadillacs en 1985.

El primo hermano del conductor televisivo dejó la banda cinco años más tarde. Entonces empezó una carrera solista que lo llevó a Estados Unidos y Brasil. En ese camino tuvo tres hijas y se puso en pareja con Mariela “Mimí” Alvarado.

El cantautor rosarino se reconcilió con la hija del creador de "Showmatch".

En esta oportunidad, el músico ratificó que puede ser muy divertido en redes sociales. Cuando compartió los videos, Coti ironizó: “Es muy interesante porque me pasa todo eso que describe”.

“La Tirripedia no tiene límite. Hay que sacársela, me hace percha”, pidió el rosarino terminó de escuchar el diagnóstico. A continuación, anunció: “Ya mismo me pongo a googlear a Jesús Melouto”.