Coti Sorokin era uno de los músicos anunciados como invitados para La Peña de Morfi del último domingo, pero su ausencia a último momento generó sorpresa y preocupación en los televidentes.

Sumado a este faltazo, en las últimas horas se conoció que el rosarino anunció la cancelación y postergación de varios shows que tenía programados para las próximas semanas.

También se supo que estaba confirmado en un programa de televisión de España, a donde viajaría en estos días, y una presentación en las Islas Canarias.

Coti Sorokin, en vivo. (Foto de Instagram)

Por estos motivos es que se comenzó a especular con un serio problema de salud del cantante, quien en las últimas horas decidió romper el silencio y contar la verdad a través de un comunicado en sus redes sociales.

El comunicado de Coti Sorokin

“Hola gente. Paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de ciatalgia super agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días. Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada, pero quizás no me quede opción”, escribió el músico en una historia de Instagram.

Además aclaró: “Estoy bien eh! Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre”.