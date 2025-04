Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un increíble look que lució en plena Nueva York, con un escote bien pronunciado y usando un color tendencia de la temporada.

La empresaria y embajadora de Tiffany & Co. participó este viernes por la noche del exclusivo evento de lanzamiento de Blue Book 2025: Sea of Wonder y dejó boquiabiertos a todos los presentes con un vestido que resaltó su envidiable figura.

La rosarina deslumbró en Nueva York.

La esposa de Lionel Messi eligió un sofisticado diseño de Carolina Herrera con el color tendencia de esta temporada: el rosa. Además, muchos aseguraron que se trató de un guiño al club donde juega el astro, Inter de Miami.

En una mezcla de sensualidad y elegancia, la rosarina lució una vestimenta con mangas largas, un pronunciado escote en V y con ciertos pliegues en el torso, siempre bien ajustado a su silueta.

En cuanto al tono, el rosa, es actualmente uno de los más codiciados en el mundo fashion, especialmente en el contexto del esplendor del Barbiecore.

Pero además, y como embajadora de Tiffany & Co., la influencer se destacó por las exclusivas piezas que coronaron el look: un collar con incrustaciones de piedras en plata, acompañado de un dije con una esmeralda, combinado con aros, anillos y pulsera.

Su aparición fue una de las más comentadas en un evento que reunió a celebridades de Hollywood, íconos de la moda y empresarios de alto nivel.