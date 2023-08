Cande Tinelli dio detalles de su trabajo como creadora de contenido para adultos en OnlyFans: “Plata fácil”

Cande Tinelli es una de las hijas del reconocido conductor de televisión, Marcelo Tinelli, y desde muy chica que está expuesta a las cámaras. Periódicamente, la modelo suele ser noticia por algún acontecimiento en particular y hace varios años que sus extravagantes tatuajes daban de qué hablar a sus fanáticos.

Uno de los temas sobre los que más se habló entorno a Cande fue su relación con Coti, el cantante, con quien lanzó una canción algunas semanas atrás. Y si bien la influencer de 32 años no tiene que preocuparse mucho sobre su futuro, decidió comenzar un nuevo proyecto propio, que, aparentemente, le resulta más rentable que su carrera como cantante.

Y es que Tinelli decidió crearse su propio perfil en OnlyFans, la plataforma en la que se vende contenido para adultos y resulta la más famosa en todo el mundo. Si bien son muchas las celebridades argentinas que se sumaron a la onda de vender contenido erótico, no todas deciden hacerlo por esta reconocida aplicación, sino que utilizan Divas Play.

Cande Tinelli habló sobre la rentabilidad que le da su contenido en OnlyFans

Hace algunos meses, Cande compartió en su cuenta personal de Instagram donde tiene más de 4.5 millones de seguidores, una foto en donde anunciaba la apertura de su perfil en OnlyFans y los invitaba a suscribirse. “Soy Cande, tengo 32, y me abrí un Only para divertirme y conocer gente piola”, versa la biografía en el perfil de la plataforma.

La modelo ofrece diferentes paquetes: uno de tres meses con un costo de 89 dólares, otro de seis meses por 147 dólares y, por último, uno de 12 meses por 210 dólares. “Es un trabajo muy fácil, es plata fácil. No es pornografía”, contó Cande íntima en la entrevista de Caja Negra con Julio Leiva.

Además, aseguró que su intención no es sostenerlo mucho en el tiempo. “No sé si es lo mejor, lo pienso como algo de un tiempo, para ahorrar unos pesos y después chau”, sostuvo y agregó cómo fue el comienzo en la plataforma: “Empecé probando y el primer mes me fue muy bien. Entonces dije ‘Vamos a dedicarle un poco más a esto’, y me puse en modo profesional”, indicó la modelo que fue incentivada por sus amigas.