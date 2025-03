Denunciaron a un empleado municipal de Nogoyá por grabar videos para OnlyFans en una ambulancia

La denuncia fue presentada por una mujer que mantenía una relación con el empleado. Según relató, accedió a filmarse en algunas de esas grabaciones, pero luego descubrió que los videos habían sido subidos a la plataforma sin su consentimiento. Al revisar el contenido del celular del trabajador, también encontró grabaciones realizadas dentro de la ambulancia municipal.

Los videos fueron enviados a la Municipalidad de Nogoyá a través de un correo electrónico, y la mujer ratificó la denuncia en persona.

Reacciones y medidas oficiales

Melisa Acevedo, coordinadora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá, reconoció que la situación es preocupante y afirmó que el hecho “atenta contra la conducta decorosa que debe mantener un empleado público”.

Consultada en Radio Zurich sobre el contenido de los videos, Acevedo respondió:

—¿Es un acto sexual lo que sucede dentro de la ambulancia? —No, no, no. —¿Entonces qué sería? —No tengo acceso a lo que se presentó, por lo que no puedo precisar qué muestran los videos. —¿Cuántos videos son? —Tampoco tengo idea.

La funcionaria calificó el episodio como “un tema muy serio” y evitó emitir una opinión hasta que se esclarezcan los hechos. “Si ocurrió en el ámbito laboral, se aplicarán las sanciones correspondientes”, adelantó.

Por su parte, el asesor letrado de la Municipalidad de Nogoyá, Jorge Ianuzzo, confirmó que ya se inició un sumario administrativo para investigar el accionar del empleado.