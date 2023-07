Quién es Tatiana Álvarez, la modelo colombiana que triunfa en OnlyFans y dice que lo prefiere pequeño

OnlyFans es una plataforma digital, a la cual miles de personas en todo el mundo adoptaron para crear contenido, por lo general, subido de tono y erótico. Como la misma es por suscripción mensual, muchos ganan miles de dólares por la creación de contenido y también, en algunos casos, se convierten en celebridades de Internet.

En esta oportunidad, una de las modelos que triunfa en OnlyFans es Tatiana Álvarez o más conocida por su apodo, Kourtney Love. Ella es colombiana y tiene 29 años, y saltó a la fama en Internet tras insertarse en el contenido erótico con películas cuando solo tenía 25 años. Desde entonces, se dedica a ellos por diversas aplicaciones.

Tatiana Álvarez (Kourtney Love), la modelo colombiana que triunfa en OnlyFans Foto: Instagram

A través de sus redes sociales se evidencia su popularidad, teniendo en cuenta que en su perfil principal de Instagram posee 392.000 seguidores y en el secundario, 98.800 seguidores. Además, sus publicaciones obtienen hasta 40.000 likes y miles de comentarios.

Frente a los prejuicios de que las personas del ambiente de Tatiana viven de fiesta, ella comentó en una entrevista con Orgasmatrix, explicó: “Soy una mujer muy de hogar, muy de casa, me gusta viajar, salir de compras, me gusta levantarme tarde, me encanta dormir, me encanta la buena comida, mi plan perfecto es Netflix, una hamburguesa, una gaseosa y dormir”.

Tatiana Álvarez (Kourtney Love), la modelo colombiana que triunfa en OnlyFans Foto: Instagram

Más tarde fue entrevistada por el pódcast Elo, en el cual las modelos y creadoras de contenido erótico responden a preguntas picantes. En este caso, a Tatiana la interrogaron sobre el tamaño que prefiere del miembro masculino. La modelo comentó que como ella cuida mucho su cuerpo, le gustan las relaciones más suaves y, por lo tanto, prefiere un pene pequeño. Para ser más gráfica, con un metro, señaló que elegiría de 12 centímetros.

Tatiana Álvarez (Kourtney Love), la modelo colombiana que triunfa en OnlyFans Foto: Instagram

El OnlyFans de Tatiana Álvarez - Kourtney Love

La cuenta de OnlyFans de la modelo colombiana, Tatiana Álvarez o Kourtney Love tiene una suscripción mensual de 20 dólares. Ella la presenta como: “en este perfil podrás hacer realidad tus fantasías sexuales virtuales”. Además, posee más de 62.800 likes en todos sus posteos.