En medio de los rumores de distanciamiento con su hermana Mica, Cande Tinelli rompió el silencio: “Me da tristeza...”

Cande Tinelli vive su mejor momento como artista, hace pocos días volvió a su gran pasión la música y eso la tiene muy contenta y emocionada. Su nuevo tema fue junto a Coti Sorokin, que además aprovecharon el momento para anunciar su reconciliación como pareja.

Cande Tinelli posó con su body más cavado desde Madrid Foto: Instagram

Si bien todo parecía felicidad en la vida de la hija del conductor, fueron los usuarios de Instagram que poco a poco revelaron detalles de la interna familiar que vive la familia. Cande y su hermana mayor Mica, siempre fueron muy unidas no solo se mostraban en eventos juntas, sino que también aprovechaban el mundo virtual para demostrarse su amor y apoyo.

La pelea entre las hermanas Tinelli

Fue Juariu quien descubrió que las hermanas se dejaron de seguir en Instagram, actitud que llamó la atención entre los usuarios de la red social que rápidamente comenzaron a especular sobre el motivo de la pelea.

Lo cierto es que, durante el estreno de su nuevo tema, lo cual fue en un boliche de Palermo, solo estuvo presente su mamá Soledad Aquino y su novio. El resto del clan Tinelli se encuentra de viaje en Miami.

Cande y Mica Tinelli se dejaron de seguir Foto: instagram/juariu

Ante esta situación, la cantante fue consultada por Juariu y no dudó en decir lo que piensa y como son sus sentimientos actuales hacia su familia. “Me da tristeza. Pero respeto las decisiones del otro. Estuvo mi mamá y las personas a las que les importo de verdad. Eso ya es suficiente” reflexionó la hija del conductor.

Cande Tinelli habló sobre la relación con su familia Foto: instagram/juariu

La respuesta de Mica Tinelli

Mica Tinelli habló sobre la relación con su hermana Cande Foto: gentileza revista caras

Los fanáticos de la cantante se mostraron molestos por la situación familiar, es por eso que un usuario de Instagram le comentó la publicación de Mica donde se encuentran festejando en Miami. Pero lejos de quedarse callada fue la diseñadora quien respondió ante las críticas: “Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabes como son realmente las cosas, please, no opines. Gracias”.