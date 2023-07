Cande Tinelli apareció con un vestido de novia y un anuncio que emocionó a todo su Instagram

Cande Tinelli no solo sorprenderá con su participación en el “Bailando 2023″, donde ya fue confirmada, sino que emocionó a sus fanáticos en Instagram con una inesperada noticia acompañada por una serie de imágenes de ella luciendo un impresionante vestido de novia.

Las publicaciones estaban acompañadas por un inesperado anuncio con el que Cande emocionó a sus seguidores, quienes ya cuentan los días.

Cande Tinelli y el pícaro mensaje a sus fans.

El inesperado anuncio de Cande Tinelli que emocionó a sus fans

Es que la hija de Marcelo Tinelli se está preparando para publicar su nuevo trabajo musical, el cual quiso compartir con sus fanáticos, además de revelar la fecha en la que se dará a conocer.

“La historia continúa. Vuelve mi música, estoy muy emocionada y feliz”, así adelantó Cande Tinelli el gran anuncio que tenía preparado.

Cande Tinelli Foto: Instagram

Luego agregó: “Gracias por tantos mensajes tan lindos. A esas personas que de verdad me quieren ver bien y me apoyan en cada decisión que tomo. Aprovecho para decir que no pretendo agradarle a todo el mundo. El que quiera compartir esto conmigo, para mí va a ser un placer y un hermoso viaje”.

Fue justo antes de terminar su escrito que Cande reveló la fecha de estreno: “Los amo. 20 de Julio. ‘Quiero verte’”. Las imágenes donde se ve a Cande con el vestido de novia y especialmente el velo serían del videoclip “Una boda que no fue”.

Un anuncio que seguro sorprendió a más de uno de sus seguidores, quienes apoyan a la hija de Marcelo Tinelli, especialmente en sus proyectos musicales.