Cande Tinelli disparó contra Coti Sorokin: “Siempre quedando bien parado, es lo que más le importa”

La separación del músico Coti Sorokin y Candelaria Tinelli parecía transcurrir tranquilamente, pese a algunas indirectas que la influencer lanzó en sus redes sociales hablando de una supuesta traición. Luego de que el cantante pusiera paños fríos a la situación en una entrevista, la heredera Tinelli salió a responder con todo.

La de Coti y Cande Tinelli fue una relación de varias idas y vueltas, con separaciones, reconciliaciones y un Sorokin tan enamorado que llegó a decirle a su público que se casaría en un año con la hija de Marcelo Tinelli. No obstante, las cosas llegaron a su fin en medio de rumores de infidelidad del artista y Cande, lejos de mantener un perfil bajo, dio su versión de los hechos en diálogo con LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Al ser consultado sobre los “crípticos” posteos de su ex pareja en redes sociales, Coti restó importancia a la situación: “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así. Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica”, contó al programa de chimentos.

¿Qué dijo Cande Tinelli sobre las palabras de Coti Sorokin?

A Candelaria no le sentaron nada bien las palabras de su ex novio y salió a darle munición gruesa: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”.

Además, dejó entrever que el cantante le hacía planteos típicos de una relación tóxica: “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”; sostuvo.

Y agregó: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos”.

De todas maneras, Cande señaló que no le desea el mal a su ex, sino todo lo contrario y aseguró: “volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.