¡Todo mal! Cande Tinelli criticó sin filtro a Guillermina Valdés por cambiar a Marcelo Tinelli por Santi Maratea

Después del revuelo que generó la inesperada —y fugaz— historia de amor entre Guillermina Valdés y Santiago Maratea, las repercusiones no tardaron en llegar desde el mundo del espectáculo. Una de las voces que más sorprendió fue la de Cande Tinelli, quien no dudó en dar su opinión al respecto durante su participación en un programa de streaming emitido por Bondi TV.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, la hija de Marcelo Tinelli se metió de lleno en la polémica y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas.

La polémica opinión de Cande Tinelli sobre el romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Después de que saliera a la luz el breve romance entre Guillermina Valdés y Santiago Maratea, muchas figuras del ambiente eligieron guardar silencio. Pero quien no se quedó callada fue Cande Tinelli, que decidió dar su opinión —con cierto toque de ironía pero también respeto— durante una charla en un programa de streaming de Bondi TV.

Sin esquivar el tema, y con la naturalidad que la caracteriza, Cande se refirió a la relación que protagonizó su exmadrastra, con quien mantiene un vínculo por ser la madre de su hermano menor, Lolo Tinelli.

“No puedo juzgar. No quiero opinar de algo que no sé. Que hagan lo que quieran de su vida. Me parece raro”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que si bien no se mete, el asunto le resulta llamativo.

Luego, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente se viralizó: “Lo voy a decir bien, pero, de mi viejo a Maratea como que me da rara... Un gusto amplio”, comentó entre risas, marcando el contraste entre los estilos de su padre y el influencer.

Finalmente, eligió cerrar su reflexión con una actitud conciliadora y un gesto de buena onda hacia Guillermina: “Banco igual, la re banco”, expresó, dejando en claro que más allá de las diferencias, no hay rencores.