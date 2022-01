En las últimas horas Cande Tinelli compartió en sus redes sociales un especial posteo que llamó la atención de todos sus seguidores y levantó fuertes sospechas de atravesar una crisis con su pareja, Coti Sorokin. Ahora todo parecería indicar que están separados.

En diciembre, antes de Navidad, la hija de Marcelo Tinelli y el músico compartieron unas románticas vacaciones en Uruguay y en una de sus últimas publicaciones, el artista le había jurado amor eterno a la joven. “Amor eterno es demasiado poco tiempo. Infinito amor por vos Candelari Tinelli”, aseguró apasionado. Pero las versiones sobre un impasse entre los dos no tardaron en llegar.

“No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, fue la frase que compartió la influencer en sus historias de Instagram que despertaron todas las sospechas. La reflexión corresponde a un psicólogo mexicano llamado Axel Ortíz, pero su publicación no terminó ahí ya que después remató con una expresión propia: “Ojalá algún día lo entiendas”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin, separados

Después de los trascendidos y luego de dos años de relación, La Nación confirmó que Cande Tinelli y Coti Sorokin estarían separados. Todavía se desconocen los motivos pero la decisión habría sido abrupta.

La ex pareja celebró su segundo aniversario en las playas de Uruguay. Habían blanqueado su romance a mediados de noviembre del 2020 con una foto en Instagram en la que se mostraban de viaje. Después comenzaron a aumentar la frecuencia de sus posteos juntos y se los veía como una pareja consolidada que ya tenía la aprobación de toda la familia.

Se conocieron en febrero del 2020 cuando comenzaba la pandemia de coronavirus y el intérprete brindó un recital al que asistieron Cande y su hermana Mica. Luego del show la química fue al instante.