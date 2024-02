El fuerte relato de Victoria Vannucci al recordar lo que vivió con su ex marido Matías Garfunkel: “Fue tremendo”

Hace un tiempo que Victoria Vannucci decidió estar alejada del foco público y mantener un perfil bajo. Estuvo varios años casada con el empresario Matías Garfunkel con quien tuvo dos hijos Indiana y Napoléon.

Desde que el matrimonio decidió separarse comenzaron los conflictos entre ellos por la tenencia de sus hijos debido a que el empresario vive en Israel y la famosa está radicada en Estados Unidos, donde vivían cuando estaban juntos.

El año pasado se conoció la noticia del difícil momento que pasaba la famosa al no poder ver a sus hijos porque su exmarido se los llevó con él a Israel y se negaba a que vayan a Estados Unidos a ver su mamá.

Victoria Vannucci habló de su separación de Matías Garfunkel Foto: vía país

La noticia se hizo pública por el desesperado pedido que hacía Victoria. Finalmente, la justicia falló a su favor y logró reencontrarse con sus hijos. Pero todo el proceso fue muy doloroso y hasta pasó una noche detenida como causa de una falsa denuncia en su contra.

Victoria Vannucci habló por primera vez del difícil momento que vivió con su exmarido

Victoria regresó a la Argentina y fue entrevistada por un móvil de Socios del Espectáculo en el Aeropuerto, allí habló de la situación actual con sus hijos y cómo está la relación con su exmarido.

“Estoy contenta de estar acá. Lamentablemente mis hijitos no me pudieron acompañar en este viaje por un tema de permisos, vengo a ver a mi familia y también por trabajo. Me encantaría instalarme acá es un gran sueño que tengo. Obviamente que sigo con lo gastronómico que es a lo que me dedico, vine a ver a mi familia, amistades y tengo un par de propuestas”, comenzó su relato la famosa.

Victoria Vannucci decidió ir a Israel como voluntaria. (Instagram Victoria Vannucci)

Al ser consultada por la situación con su marido, Victoria expresó: “La verdad es que cuando uno prioriza a los hijos, tratamos de ser civiles, la verdad es que dejo el pasado en el pasado y trato de mirar para adelante por el bien de mis hijos. Fue tremendo, pero también hay que entender que hay una enfermedad”.

“Por supuesto que fue tremendo. Pero no quiero que mis hijos me resientan por llevarme muy mal. Ahora, la relación que tenemos es exclusivamente por los chicos. Y es muy respetuosa. O al menos de mi parte, es muy respetuosa”, agregó la famosa en referencia a su ex.

“No lo puedo ni imaginar, porque lo más duro que te puede pasar es que te toquen un hijo. Gracias a Dios, Indiana y Napoleón están con mamá, están felices. Estamos tratando de que ellos procesen lo que sucedió y que entiendan que es lo que hay. Pero vamos a tratar de llevarlo como equipo de la mejor manera posible. A mí, lo que me interesa es que mis hijos crezcan felices”, reflexionó Victoria.

Luego, Victoria habló de la noche que estuvo detenida: “Estuve en una cárcel, fue tremendo. Primero, yo no paraba de llorar. Me quedé shockeada. Fue muy fuerte para mí. Nunca me lo hubiese esperado. Jamás me imaginé estar pasando una noche en una cárcel. Yo lo único que hacía era llorar, porque no entendía nada”.