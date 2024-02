La angustia de Facundo, el hijo de Carlos Calvo, al contar cuál es su charla pendiente con su papá.

Facundo Calvo, quien incursionó en la actuación en 2019, lleva consigo el peso y el legado de un apellido emblemático en el mundo del espectáculo argentino: Calvo. Hijo del querido actor Carlos “Carlín” Calvo, Facundo confiesa que una de las grandes deudas emocionales que carga es no haber compartido con su padre el éxito y reconocimiento que ha alcanzado en su carrera artística.

En una emotiva entrevista con Tomás Dente para el programa Entre Nos, Facundo abrió su corazón y compartió sus sentimientos respecto a su relación con su padre, quien lamentablemente no pudo presenciar su ascenso en el mundo de la actuación debido a su fallecimiento en diciembre de 2020.

Facundo Calvo, el hijo mayor de Carlín Calvo que también es actor. Gentileza Instagram.

“Yo hablo a veces. Le digo que espero que esté orgulloso de mí en algún punto. Que me acompañe”, reveló el joven actor, dejando entrever la profunda conexión que sigue manteniendo con su padre más allá de la distancia física. Además, destacó la influencia de Carlos Calvo en su formación artística, compartiendo con él la pasión por el humor y reconociendo similitudes en su estilo cómico.

Carlín Calvo falleció en el 2020.

Una conversación pendiente de Facundo con su padre, “Carlín” Calvo

Sin embargo, una de las conversaciones pendientes que Facundo lamenta no haber podido tener con su padre es sobre su desempeño en el mundo de la actuación. Cuando se le preguntó si su padre había tenido la oportunidad de verlo actuar, Facundo confesó con pesar: “No, es re loco. Me hubiera gustado que me vea, obviamente, para ver qué me dice, si le gustó o no le gustó. Y también para que me vea actuar”.

Facu, el hijo de Carlín Calvo, lo despide en redes Foto: @facucalvo

A pesar de esta ausencia, Facundo asegura haber expresado “lo suficiente” sus sentimientos a su padre antes de su partida. Y fue precisamente viendo una de las producciones en las que Carlos Calvo brilló, como la serie “Amigos son los amigos” (1990-1993), que Facundo pudo conectar de manera más profunda con la esencia de su padre: “Me vi gestos y me vi parecido, y se me puso la piel de gallina”, confesó emocionado.