María Becerra volvió a referirse a la delicada situación política de Argentina: “Nunca me casé con un político”

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que comenzó a formarse en el arte desde que era una niña con canto y teatro musical. En su etapa adolescente triunfó como youtuber y en 2019 se lanzó como cantante solista y conquistó a la industria musical en diferentes países del mundo.

“La Nena de Argentina” es una de las cantantes de momento y es una de las artistas más escuchadas en Spotify, teniendo en cuenta que posee 23.9 millones de oyentes mensuales y ocupa el puesto 230. Además de su popularidad, ella demostró una actitud sincera y honesta con su audiencia, y por eso, se permite hablar de todos los temas que la atraviesan.

En su momento, salió a defender y darle su apoyo a su colega, Lali Espósito, luego de las fuertes declaraciones que tuvo el presidente Javier Milei contra ella, y además, no evitó hablar de la situación actual en el país.

En esta oportunidad, la entrevistaron en el Festival de Viña del Mar en Chile y María volvió a hablar sobre la situación en Argentina. “Es una realidad que Argentina no está pasando por un buen momento y lo único que espero es que no sean puras promesas y que realmente se haga algo. Nunca me casé con ningún político y nunca me puse la bandera de alguien”, señaló la cantante.

Luego, aclaró que ella no mira con distancia todo lo que sucede en su país y explicó: “Es parte de mi realidad. Mi familia es normal: se toman el colectivo y el tren para ir a laburar. Yo tengo familia en el Conurbano y yo los escucho decir: ‘uy, como subió esto y lo otro’”. Por eso, recalcó: “Lo único que espero que todo sea para bien, que todo mejore y que hagan su labor”.

Finalmente, le consultaron qué le parece que el Presidente habla públicamente contra algún artista, y María respondió: “Para mí eso es cualquier cosa. Yo siento que todo forma parte de la libertad de expresión. Gracias a Dios estamos en democracia hace bastante, y querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va”.

Cuándo sale la canción de María Becerra con Ivy Queen

María Becerra publicó en sus redes sociales que se tatuó la fecha de su próximo lanzamiento. Se trata de una colaboración estelar y luego del video con Ivy Queen confirmaría el featuring con la puertorriqueña. La canción se estrenará el 29 de febrero y lleva el nombre de “Primer aviso”.