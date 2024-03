Ramiro Bueno, hijo de el Potro Rodrigo, habló por primera vez de sus adicciones

Ramiro Bueno vive un presente muy cercano a la música. Sin embargo, lejos de continuar con el legado cuartetero de Rodrigo, incursionó en el rap y desde allí, se abre camino en el mundo artístico y se mantiene en los medios donde recuerda a su padre y cuenta detalles de su actualidad.

En una entrevista con Infobae, el rapero habló sobre el Potro, su relación con la familia de su papá y dio detalles de su vida personal. Entre ellos, se refirió a las adicciones y contó cómo pudo salir de una de ellas.

RAMIRO BUENO HABLÓ SOBRE SUS ADICCIONES

“Sinceramente tengo dos adicciones hoy por hoy”, comenzó admitiendo Ramiro frente a la entrevistadora. Luego, enumeró que se trata de electrónica (en relación a los dispositivos móviles) y el cigarrillo, una cuestión que pudo abandonar tras un desafortunado hecho.

“Una no tiene que ver con el consumo, pero es una adicción muy especial que es con la electrónica. Me veo aferrado a un mundo en el que me encuentro metido todo el tiempo ahí”, comenzó diciendo.

Y luego, sumó: “Hay una más fuerte que me pasó hace poco por la que también sufrí depresión, que fue el cigarrillo. Me estaba aniquilando la cabeza. Estaba fumando 20 cigarrillos por día (...) Pude salir porque un día me di cuenta, no aguanté más”.

RAMIRO BUENO Y SU REFLEXIÓN RESPECTO A LAS ADICCIONES

Ramiro recordó el día que se dio cuenta de su adicción al cigarrillo. Contó que estaba en el trabajó y comenzó a sentirse mal. “Me dieron muchas ganas de volmitar, me miré al espejo, tenía las lágrimas cayendo, las ojeras y dije ‘no puedo seguir así’”.

A partir de allí, aseguró que comenzó a buscar ayuda y un cambio de hábito. “Empecé a vivir una vida más tranquila”, dijo y sumó una reflexión: “Estamos en un mundo donde se juzga mucho al adicto y al adicto hay que entenderlo y acompañarlo”.