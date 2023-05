Impactante video: recrearon la voz de Rodrigo en “Cabildo y Juramento” con Inteligencia Artificial

Las funciones de la Inteligencia Artificial (IA) parecen no tener límites y es algo que de a poco se implementa en diversos rubros. En las últimas horas, compartieron un video que expone como sonaría Rodrigo cantando “Cabildo y Juramento”.

Los homenajes en honor a los 50 años del cuartetero cordobés fueron inconmensurables en algunos casos y el de Pinky no pasó desapercibido. El reconocido artista en el ambiente tropical recreó la voz del difunto y el resultado es sorprendente.

“Este es un pequeño homenaje a nuestro inolvidable Rodrigo. Desde que escuche esta canción hace unos años me la vengo imaginando con su voz”, escribió el músico en su cuenta oficial de Youtube.

“Hoy, con Inteligencia Artificial, pude recrear su voz y le agregue la música con su estilo característico. Con el mayor de los respetos, espero lo disfruten tanto como yo”, cerró el músico que tiene 53.7 k de suscriptores este jueves 25 de mayo.

Cuál es la canción Cabildo y Juramento: la letra completa

Cabildo y Juramento es una canción del grupo Conociendo Rusia, proyecto musical de Mateo Sujatovich. El hit forma parte del disco homónimo lanzado 2019, que alcanzó gran popularidad con el correr del tiempo.

“Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrarEn la esquina de Cabildo y Juramento. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me aburro en el avión. Vos subiendo fotos en una limusina. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar. En la esquina de Cabildo y Juramento. Ya di vuelta toda la ciudad. Regreso al mismo bar. Otra vez se hace de día en un momento. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar. En la esquina de Cabildo y Juramento. Ya di vuelta toda la ciudad. Regreso al mismo bar. Otra vez se hace de día”.