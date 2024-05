Paula Chaves rompió en llanto al hablar de su miedo a la muerte: “Diciéndoselo a mis hijos...”

Paula Chaves es reconocida por haber participado en varias ediciones de Bailando Por Un Sueño, y por los diversos roles que ha tomado frente a las cámaras -tales como actriz, modelo y conductora- que se hizo popular entre los argentinos, pero su dulzura, empatía y simpatía fueron los que terminaron de conquistar a sus fanáticos.

Y actualmente se mantiene en contacto con ellos a partir de Instagram, ya que frecuentemente comparte contenido sobre su vida personal, tendencias de moda y sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa, fruto de la relación con Pedro Alfonso.

Paula Chaves y sus tres hijos. (Instagram Paula Chaves)

Pero no fue a través de la red social que Paula abrió su corazón y dejó fluir sus emociones, sino en el programa conducido por Fernando Dente, ‘Noche al Dente’, ya que surgió en la conversación uno de los temas más delicados para la modelo y que le genera un sentimiento muy grande que se traduce en lágrimas: la muerte.

Paula Chaves reveló su mayor miedo. Foto: Instagram.

Por qué le teme a la muerte Paula Chaves

La modelo eligió “Father and son” para musicalizar una parte de su vida y cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. “Esta canción me hace llorar, me hace acordar a cuando era chiquita. A mi papá le encantaba. Mi papá está vivo, no es que voy a empezar a llorar porque está muerto, se me hizo carne el paso del tiempo. Me veía yo chiquita con él, que cantaba esta canción, que habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana”, comentó Paula Chaves.

Paula Chaves rompió en llanto en vivo. Foto: Instagram

“Yo le decía a mi papá ‘no quiero que te mueras nunca’. Y él me decía ‘en algún momento me voy a morir’. Y yo le decía ‘no, por favor, no te mueras. ¿Qué hago yo si vos no estás?’”, continuó angustiada, y agregó: “Y ahora me pasa con los chicos, el día que no esté... O sea, todos nos vamos a morir. Va a pasar en algún momento, pero explicarles a ellos, con templanza, que no voy a estar el día de mañana, me mata. ¿Para qué mierd* elegí este tema? Yo sabía que me iba a pasar”, soltó al final para agregarle algo de humor a la situación.

Pero aún con el sentimiento presente, agregó: “Mi papá me decía ‘en algún momento todos nos vamos a morir’. Y me lo decía con tanta liviandad... y ahora me pasa a mí diciéndoselo a mis hijos. Baltazar me dice ‘¿vos te vas a morir?’. A mí no me gusta decir morir, me gusta decir partir. Y le digo ‘Balta, el algún momento todos vamos a partir’, y él me dice ‘¿cómo voy a partir yo? ¿Me voy a ir para arriba y a dónde voy a estar?’. Y yo le digo ‘no sé, me haces preguntas que no sé contestarte’. Yo ahora le pongo la liviandad que mi papá le ponía en ese momento. Pero él me dice ‘¿pero vos te vas a morir?’. Y yo le digo que sí, que en algún momento sí. Él me mira pensando lo que yo pensaba con mi papá”, concluyó Paula.