El fuerte descargo de Fer Dente tras los dichos homofóbicos del biógrafo de Javier Milei: “Yo me enamoro de un hombre y…”

Hace algunos días, Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei fue noticia por sus dichos homofóbicos en una entrevista radial con Ernesto Tenembaum. Tras la viralización, muchos artistas y figuras del entretenimiento argentino salieron a repudiar estos comentarios homofóbicos. Entre ellos, el conductor y actor Fernando Dente, quien no lo dejó pasar la oportunidad y realizó su descargo en un programa de streaming en Olga.

Fer Dente aprovechó el lugar que tiene en Paraíso Fiscal para hacer una reflexión tras los fuertes dichos de Nicolás Márquez, el amigo del presidente Javier Milei. “Hay un factor que no está viendo y que no se puede cuantificar, y que ojalá que algún día se pueda porque creo que se van a caer un montón de discursos, que son los sentimientos, que es el amor”, comenzó diciendo el conductor.

En tono serio pero descontracturado, como es costumbre en el programa, Dente continuó: “No es que solamente me calienta un pito o un culo. Yo me enamoro de un hombre y me gusta eso. Me enamoro de una persona que da la casualidad que es del mismo género. Se autopercibe como yo”. Y aclaró: “Después es todo igual”.

Además de compartir su experiencia en el amor, Fer Dente también se refirió a los temores que atraviesa en su vida cotidiana debido a la homofobia latente en la sociedad. El conductor ejemplificó con el miedo que siente cuando se muestra en la vía pública con otra persona de su mismo género. “Camino de la mano con un hombre por la calle y no estoy pensando ‘ay cuánto lo amo’, estoy pensando ‘ojalá nadie nos grite ‘putos, ojalá nadie nos pegue, ojalá no me muera’”, confesó.

Qué dijo Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Javier Milei

En una charla con Ernesto Tenembaum, Nicolás Márquez Hernández expresó que “la homofobia no existe” y tildó a los homosexuales como “insanos”. Rápidamente, estos dichos fueron repudiados por toda la comunidad LGBTQ+.

“Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, sostuvo Nicolás Márquez.

Luego, agregó datos estadísticos para fundamentar su postura: “Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcoholismo”.