Paula Chaves sorprendió al revelar cuántos kilos aumentó durante su último embarazo: “No es saludable”

Paula Chaves se mantiene muy consciente de su cuerpo, una necesidad que su profesión le demanda. Sin embargo, la modelo y conductora ha comprendido que el metabolismo puede cambiar y que su físico puede experimentar diversas transformaciones, especialmente después de tres embarazos.

En una reciente entrevista con Ángel de Brito, la esposa de Pedro Alfonso habló sobre su decisión de ya no volver a ser madre. Para ello, Pedro recurrió a una vasectomía: “Pedro cerró”, reveló Chaves. Junto a Alfonso son padres de tres niños: Olivia, Baltazar y Filipa.

Paula Chaves y su familia Foto: instagram/chavespauok

“No queríamos más, somos muy fértiles juntos, porque tres tiros, tres goles. Y le dije: ‘No puedo más, yo no puedo poner más el cuerpo, no puedo parir más”, explicó Paula sobre la decisión que tomó junto al actor y productor teatral.

La foto que acompañó el posteo sobre la lactancia eterna. Foto: Instagram

“A mí la pastilla me hace mal, yo sentía que había dado todo: una cesárea, dos partos, tres años de lactancia. Entonces tomamos la decisión de que sea él, siempre entendiendo que era su cuerpo, la decisión 100% tenía que ser de él”, agregó la modelo, actriz y conductora.

El cuerpo de Paula Chaves luego de ser madre

Lo cierto es que la ex conductora de Bake off Argentina y Este es el show ha tenido grandes aumentos de peso durante su último embarazo y así lo relató en diálogo con el periodista de espectáculos: “Llegué a pesar 105 kilos. Engordé 40 kilos con el bebé”. Paula confesó que antes de quedar embarazada pesaba 65 kilos y su cuerpo cambió completamente durante la gestación de Filipa.

“Mi metabolismo me suelta la mano”, expresó Paula Chaves sobre cómo vivió el último embarazo: “Vomito sin parar tres meses y engordo. No es saludable, obvio”, aclaró. Por eso dejó entrever tomó la decisión de ya no tener más hijos y cerrar la fábrica.