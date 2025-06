El tremendo escándalo que protagonizó Jimena Barón con una reconocida clínica antes del parto de su segundo hijo: “Pidió canje”

Jimena Barón transita los últimos días de su embarazo, en la dulce espera de su primer hijo con Matías Palleiro. Sin embargo, en medio de este momento especial, un inesperado escándalo se instaló en el mundo del espectáculo y la tuvo como protagonista.

El tema surgió en Sálvese quien pueda (América TV), donde Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre los preparativos de Jimena para el parto. Según contó al aire, la cantante habría intentado conseguir un “canje de todo” en la Clínica La Trinidad.

Jimena junto a Matías, el papá de su segundo hijo.

Aseguran que Jimena Barón pidió canje para el parto de su segundo hijo

“La que pidió canje de todo en La Trinidad es la señora, amiga mía y mucho más amiga del señor Lizardo, Jimena Barón”, comentó Yanina, encendiendo el debate en el programa.

Su compañero, Lizardo Ponce, salió a desmentir la versión. “No es así porque tiene todo armado desde hace mucho tiempo. Cuando me junté con ella en el baby shower ya tenía organizada la forma en la que va a recibir a su hijo”, aclaró.

Yanina, sin embargo, amplió su información. “Parece ser que el médico cuando fue a pedir a La Trinidad, por ahí la prepaga de ella cubría ciertas cosas. No todas las prepagas te cubren todo y hay que pagar diferencias, anestesistas. Pidió canje de todo y La Trinidad dijo que no. La partera no vive del canje, la anestesista tampoco”.

Jimena está esperando su segundo hijo.

Majo Martino también opinó sobre el tema. “Conociendo a Jimena, que ella es super familiera, le habrán dado una habitación estándar y habrá dicho ‘yo posteo, voy a hacer, voy a subirles algo. Si me quieren dar una habitación de las mejores y todo, yo le hago publicidad a la clínica’”.

la famosa mostró el paso a paso de su popular preparación

Mientras tanto, Jimena eligió enfocarse en lo verdaderamente importante: la llegada de su bebé. Hace pocos días, compartió en Instagram una emotiva carta para despedirse de su panza. “Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto”, escribió.