Jimena Barón actualmente está en pareja con Matías Palleiro y en los últimos días anunció la llegada de su segundo hijo con mucha felicidad: “Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3″, escribió en su cuenta de Instagram. Pero ahora, tuvo que tomar una decisión fuerte con respecto a su familia.

Qué decisión tomó Jimena Barón en medio de su embarazo

En su cuenta de Instagram, la famosa publicó un sentido mensaje contando que tomó la decisión de cremar a su padre fallecido hace 10 años, con el que no tuvo una relación para nada fácil. El posteo fue emotivo, y rápidamente recibió el cariño de sus cercanos y seguidores.

Jimena Barón y su padre

La fuerte publicación de Jimena Barón a su padre

En su cuenta de Instagram, expresó un sentido mensaje que llenó de emoción a la gente. “Más de 10 años me costó esto, porque la decisión de cremarte era un trámite pendiente que me inventé. Me hacía la que tenía una decisión que tomar, que en realidad no existía porque ya no quedaba nada, y eso duele tanto. En realidad siempre me doliste vos, muchísimo. Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto. Tu vida fue demasiado tuya viejo, nos merecíamos mucho más. Me partiste el corazón con esa imposibilidad, esa ausencia y ese ego”

“Me dejaste los patrones culo al norte, me dejaste la autoestima por el piso, me hiciste naturalizar mendigar cariño y aceptar poquito y nada. Me hiciste extrañarte horrores y no entender nada, pero aceptarlo y buscarte y quererte y perdonarte. Jamás me enojé, solo quise desesperadamente que me quieras, y yo papá, me merecía mucho más que eso”

“Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste. Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha. Ahora que entendí que era lo que tenía que enderezar, porque entendí el daño y sus consecuencias”.

“Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor. Te voy a hacer árbol porque yo salí soñadora y alegre y me gustaría, cuando tenga casa y pasto y tus nietos anden por ahí pululando, sentarme a tomar unos mates con vos y mostrarte que a pesar de todo, yo estoy finalmente haciendo las cosas bien”.