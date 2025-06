El insólito motivo por el que Jimena Barón no muestra la cara de su hijo Arturo: “Parece una...”

Jimena Barón vive un presente de felicidad plena desde que nació su segundo hijo, el primero que tiene con su pareja Matías Palleiro, y ya es madre de Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo. El viernes 13 de junio llegó al mundo Arturo y llenó de emoción a los seguidores de la famosa.

Jimena barón y Matías Palleiro

La actriz y cantante tiene una fiel comunidad que la sigue desde hace mucho tiempo, cuando volvió a instalarse en el país y rearmar su vida tras la polémica separación de Daniel Osvaldo. Desde entonces, ella comparte su vida y charla cotidianamente con sus seguidores, por lo que el embarazo y la llegada de su nuevo hijo fue una alegría virtual y real.

A lo largo de la dulce espera, Jimena contó cómo vivía el embarazo y los preparativos para el gran día. "Bienvenido Arturo. 13/6/2025 Nos tenés en las nubes de felicidad, hijo. Te amamos, mamá y papá“, escribió la famosa para darle la bienvenida pública a su bebé.

Jimena Barón presentó a su segundo hijo

Pasaron dos semanas y si bien aparece poco en redes sociales no muestra la cara de su bebé, por lo que llamó la atención y muchos de sus seguidores le preguntaron.

Jimena Barón contó la verdad de por qué no muestra a su bebé

La famosa compartió un video en TikTok donde habla de todo sobre la llegada de Arturo y respondió sin problemas a por qué no muestra a su hijo. “¿Por qué no lo muestro? Porque nació hace dos semanas. Un día tiene cara de bulldog, al día siguiente tiene cara de chihuahua, al día siguiente parece una foca, al rato parece una ardilla", comentó con humor Jimena.

“Todavía no sabemos bien la cara que tiene. Nosotros… se está como armando”, agregó la artista sobre el motivo por el que no muestra a su bebé recién nacido.

“Nació encima de 38 semanas, es como que le falta cocción. Cuando esté bien cocinadito, que ya tenga una misma cara dos días seguidos, lo mostramos“, expresó Jimena prometiendo a sus seguidores que más adelante mostrará a Arturo.

Si bien hay famosos que eligen no exponer a sus hijos y no muestran su cara, en este caso, Jimena contó el particular motivo.