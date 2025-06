Se supo cuál fue la primera pelea entre Jimena barón y Matías Palleiro por su hijo Arturo: “Me voy a encargar...”

Jimena Barón vive su mejor momento junto a Matías Palleiro. La famosa se convirtió en madre por segunda vez este viernes 13 de junio con la llegada de Arturo. La pareja estaba preparada para el gran día, si bien el pequeño se anticipó a la fecha de parto, la dulce espera terminó.

La actriz y cantante es una de las personalidades de las redes sociales más queridas por sus seguidores, a lo largo de los años logró crear una comunidad fiel con la que comparte su vida tanto los momentos felices como las dificultades que atravesó. La noticia de su embarazo fue celebrada por todos, horas después del nacimiento reapareció para presentar públicamente a su bebé.

Jimena Barón presentó a su segundo hijo

“Bienvenido Arturo. 13/6/2025. Nos tenés en las nubes de felicidad, hijo. Te amamos, mamá y papá”, escribió la famosa en la foto junto a uno de los pies de su bebé y ellos tomándolo en sus manos.

La primera pelea de Jimena Barón con Matías Palleiro por su hijo

Como la vida de la famosa es pública, sus seguidores hicieron hincapié en la discusión virtual que tuvieron hace unos días por el pequeño cuando aún no había nacido.

La pelea de la famosa y su novio fue por el equipo del que será hincha su bebé mientras que ella y su hijo mayor Momo son de Boca, Matías es de River.

La disputa se dio cuando el novio de Jimena compartió un video en su perfil con una camiseta infantil de River que es para Arturo. A esto, la famosa respondió con su clásico humor ácido: “Las bolas va a ser de River”.

La pelea por el club de que será hincha el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro

La publicación no pasó desapercibida y entre los comentarios hubo quienes mostraron el apoyo a Matías. “Bien pibe, las cosas como son”, le comentó un usuario al novio de la cantante.

“Nace y gestionamos socio, ¿no?“, le contestó Matías sobre el carnet de Arturo en River.

Pero esto no quedó ahí, la niñera de Momo, quien es conocida en redes sociales, se sumó a la polémica y escribió: “Yo me voy a encargar de que sea gallina”. Pero Jimena no lo dejó pasar y le comentó sin filtros a Mary: “Hasta que te falten 200 mangos”.