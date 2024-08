¿Se acabó? La tajante decisión de Mauro Icardi contra Wanda Nara en medio de su separación

La historia de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría por finalizar. Luego de 10 años de matrimonio, y dos hijas, la empresaria habría decidido finalizar su romance con el futbolista.

“Decidí separarme, pero no dejaremos de ser una familia con Mauro (...) Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros”, aseveró la empresaria en un escrito sobre su ruptura con Mauro Icardi.

Comunicado de Wanda Nara sobre Mauro Icardi Foto: @wandanara

Ahora bien, se han conocido algunos detalles de la separación, como dónde se tramitaría el divorcio (en Italia). Sin embargo, se desconocía la postura de Mauro Icardi, quien se encuentra en Turquía con el Galatasaray Spor Kulübü.

Esto último habría quedado atrás, dado que el futbolista tomó una dura decisión que podría sumar más capítulos a su historia con Wanda Nara.

Mauro Icardi ganó la Superliga de Turquía en 2024 con Galatasaray. Foto: @mauroicardi

El contundente accionar de Mauro Icardi contra Wanda Nara

La reciente decisión de Icardi fue revelada por diferentes periodistas del rubro. Ahí, destacaron que el futbolista decidió dejar de seguir a su todavía esposa.

La prueba que destacaría que Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara. Foto: @mauroicardi

“Lo que faltaba. Mauro acaba de dejar de seguir a Wanda”, anunció el panelista de espectáculos Fede Flowers.

El deportista no utilizaba el recurso de dejar de seguir a Wanda Nara de forma habitual. La última que lo hizo fue cuando explotó el escándalo del “WandaGate”.

Wanda Nara y Mauro Icardi comaprtiendo un momento juntos en la cocina. Foto: Wanda Nara

“La última vez que lo hizo fue en enero del 2022 durante el culebrón del WandaGate”, recordó el periodista.

Seguidamente, Flowers también resultó un posible mensaje oculto de Mauro Icardi a Nara. Con una foto del en uno de sus partidos, expresó que su foco estaría en su carrera más allá de lo mediático.

Mauro Icardi comenzó la pretemporada con Galatasaray en Austria. Foto: @mauroci

“Inicia una nueva semana, con la cabeza bien alta siempre, hacia nuestro objetivo”, destacó la última publicación del futbolista.

El enojo de Mauro Icardi hacia Wanda Nara por su separación

Desde otro aspecto, el programa Socios del Espectáculo brindó más detalles sobre los sentimientos de Icardi contra su esposa. En este sentido, un amigo del deportista sentenció que el jugador del Galatasaray Spor Kulübü se encontraría enojado por la pauta mediática que buscaría hacer Wanda.

El llamativo gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara por el Día de la Mujer: “Te celebro hoy y siempre” Foto: Instagram

“Su amigo me dijo que este enojo nació hace dos días, cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante (...) A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyectó en Wanda otra persona después de su enfermedad, como que imaginó que iba a ser diferente con esas movidas mediáticas y eso fue lo que generó el conflicto”, explicó Matías Vázquez sobre la postura de Icardi.