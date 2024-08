El tremendo susto que padeció Floppy Tesouro con su hija: “Mimándola mucho”

Floppy Tesouro ha consolidado sumos éxitos en su carrera. Con su sonrisa radiante y cuerpo envidiable, la modelo ha formado parte de marcas como Flybondi, Bace Estética y Tudor Watch.

“Nos fuimos a Mendoza con @flybondioficial a disfrutar un finde lleno de amor #BodaLupe&Pablo”, escribió la modelo sobre su experiencia viajando Flybondi a Mendoza.

Ahora bien, la modelo disfruta gran parte de sus aventuras con Moorea, su hija de siete años. Es por ello que unas historias de Instagram sobre la pequeña en un sanatorio asustaron a muchos de sus seguidores.

Qué le pasó a la hija de Floppy Tesouro

El cuadro médico fue revelado por la influencer en sus redes sociales. Ahí, junto con algunas fotografías de su hija hospitalizada, expresó que su pequeña tuvo que ir al Sanatorio de la Trinidad en Palermo.

Las historias de Floppy que presentan a su hija en el Sanatorio La Trinidad. Foto: Floppytesouro

“Le quiero agradecer a todo el equipo médico del Sanatorio La Trinidad, grandes profesionales que están cuidando de Moorea con mucho amor, gran atención y profesionalismo”, destacó la artista musical.

Seguidamente, Tesouro destacó que su hija quedó internada en el Sanatorio por un cuadro de gastritis y deshidratación. Por tanto, le pusieron suero para recuperarse.

Floppy Tesouro con su hija, Moorea.

“Moore ingreso con un cuadro de gastritis y deshidratación (...)Acá le están haciendo estudios de control, está recuperándose favorablemente. Ahora la tengo dormida en mi pecho. Pasamos la noche en la clínica, le pusieron suero y eso la está recuperando”, a”, destacó la modelo.

Finalmente, horas antes de la medianoche del 2 de agosto, Floppy Tesouro destacó que la dieron de alta a su hija. “Ya nos dieron el alta. Gracias a todos por sus mensajes”, señaló.

Quién es el nuevo novio de Floppy Tesouro

Desde otro aspecto, la modelo reveló que estaba saliendo con una persona. Pese a no revelar el nombre de su pareja, aseveró que se encontraba en su mejor momento personal.

La sesión byn de Floppy Tesouro. / Instagram

“Estoy con alguien. Estoy muy bien, pasando un gran momento en lo personal. Hace muchos años que no estoy tan bien porque han pasado cosas en estos años y estar bien emocionalmente es importante. A mí me gusta mucho estar en pareja. No hablo mucho porque es muy reciente y yo soy muy enamoradiza. Pero estoy pasando un gran momento con alguien que me hace muy bien al corazón”, determinó la influencer.

Para evitar cualquier tipo de rumores, Tesouro sentenció que no se trataba del exesposo de Zaira Nara.