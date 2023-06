Silvina Luna está internada y compartió un conmovedor video en el que anunció el camino al trasplante

Silvina Luna reapareció en las redes para dar detalles de su trasplante de riñón, para el que se está preparando. La actriz está internada y se mostró confiada por el proceso que arrancó hace unos meses para poder mejorar su calidad de vida.

Tras las operaciones estéticas a las que se sometió con Anibal Lotocki, la artista comenzó a presentar desmejorías en su salud. Finalmente, le detectaron insuficiencia renal por lo que realiza un tratamiento de diálisis y ahora se suma un medicamento que encontraron la va a ayudar a estar más estable.

En sus redes, publicó un video en el que se la ve a ella en la clínica y en el que detalla cómo avanza su situación. “Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis”, dijo en el posteo que grabó con su celular en el que se la ve con el barbijo bajo y una cofia en su cabeza.

“Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar”, adelantó.

Y luego explicó: “Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

Silvina Luna debe realizarse diálisis mientras espera por un riñón (Captura de pantalla).

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño”, contó visiblemente contenta por los avances.

“Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, concluyó la actriz alentando a otros en su misma situación a seguir adelante.

Qué dijo Silvina Luna sobre el trasplante de riñón

La salud de Silvina Luna preocupó a todos luego de que se supo que la actriz deberá ser trasplantada porque sus riñones no funcionan. Una cirugía estética que se hizo hace unos años con Aníbal Lotocki le trajo complicaciones a su cuerpo en general y ahora pelea para salir adelante.

Luego de que trascendió la información, Silvina hizo uso de sus redes para agradecer el cariño que le hicieron llegar sus seguidores y a los medios que publicaron su historia.

Silvina Luna tuvo que solicitar un trasplante de riñón. Gentileza: TN.

“Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento”, comenzó el posteo de la exvedette.

“Gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia”, siguió.

Finalmente, se refirió a cómo enfrenta este proceso: “Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo.