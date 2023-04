Silvina Luna mostró cómo es su rutina de diálisis de cuatro horas: “De esta salimos”

A raíz de una mala praxis realizada por Aníbal Lotocki, Silvina Luna tuvo que comenzar un tratamiento de diálisis mientras espera ser operada.

La actriz lleva dos años intentando salvar sus órganos, pero el trasplante será inevitable. Sus riñones no funcionan y tres veces por semana durante cuatro horas se sienta junto a una máquina para hacer este tratamiento.

CÓMO ES LA RUTINA DE DIÁLISIS DE SILVINA LUNA

Hoy por la tarde, la actriz compartió un video en sus redes sociales de cómo es su rutina de diálisis. Junto a él escribió un texto contando su experiencia y los sentimientos que la atraviesan en este momento.

“Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones.”, comenzó explicando Luna.

Pero eso no fue todo, agregó: “Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más.”.

Sin embargo, aclaró que a veces se cansa y le duele todo. “Esto es día a día, a base de como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!!” finalizó SIlvina.

Los mensajes de amor y fuerza en el posteo de Andy Kusnetzoff, José María Muscari, Naty Franzoni, Calu Rivero y muchos otros colegas de la actriz no tardaron en llegar.