Silvina Luna necesita un trasplante: “Sus riñones dejaron de funcionar”

Desde hace ya varios años se conocen las diferentes complicaciones de salud que padece Silvina Luna desde que Aníbal Lotocki (cirujano de varias famosas) le inyectara metacrilato en los glúteos, generándole secuelas y permanentes complicaciones en su salud, que se incrementaron con el tiempo.

Hace ya un año, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión considerado responsable por el delito de “lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades”. Las víctimas y querellantes en la causa fueron Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Aníbal Lotocki reapareció en Intruso, donde contó cómo está viviendo tras la condena, motivo que llevó a que Silvina Luna quisiera contar detalles de su situación. Guido Zaffora contó que Luna lleva dos años de complicaciones de salud que la llevaron a solicitar un trasplante de riñón. La modelo ya que está en la lista de espera del Incucai.

“Esto lo cuento porque ella me autoriza porque se lo pregunté, ella me lo contó hace unos días y mirando el programa me dice ‘bueno, quiero que lo cuentes’, porque me dice ‘hace doce años me cambió la vida’, Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar”, arrancó contando Zaffora.

El trasplante de Silvina Luna

Según explicaron en el ciclo, Luna lleva dos años de intensos intentos para salvar sus órganos, pero finalmente el trasplante es inevitable. Zaffora aseguró que esta situación le duele mucho a la modelo, sobre todo porque siente que le arruinó la vida y que no puede trabajar.

Además, Zaffora aseguró: “Por este hombre ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana cuatro horas, le dejaron de funcionar los riñones, está en diálisis”.

El año pasado, desde su internación, Luna realizó una profunda reflexión sobre las consecuencias de las cirugías estéticas. “Nadie absolutamente nadie es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros”, escribió en aquel momento.