Historias de engaños y sufrimientos: los romances de Silvina Luna.

Silvina Luna está desde hace un tiempo volviendo a ganar minutos mediáticos con su presencia como invitada en varios programas de televisión, además de su participación en “El Hotel de los Famosos”, que fue fugaz, pero rendidora, y su llegada a las plataformas de contenido para adultos.

Florencia Peña y Silvina Luna en una foto infartante (Instagram)

Si bien los últimos años dejó de estar envuelta en rumores vinculados a romances, Silvina Luna supo conquistar los corazones de muchos argentinos sin importar al rubro al que se dediquen, músicos o deportistas, todos caían a sus pies.

Los novios de Silvina Luna

El primer romance público y también uno de los más duraderos que se le conoce a Silvina Luna es el que mantuvo con Matías Mantilla. A los meses de haber salido de la casa de “Gran Hermano”, la modelo comenzó un noviazgo con el exjugador de Argentinos Jrs. El vínculo duró casi tres años hasta que se separaron y él inició una relación con Rocío Guirao Díaz, a la cual también dio por concluida para volver con la exparticipante del reality.

Silvina Luna saltó a la fama en 2001 con Gran Hermano.

Finalmente, las idas y vueltas se terminaron y a pesar de que ella intentó mantener la relación mientras él jugaba en España, todo se fue diluyendo hasta que la relación concluyó en buenos términos. Durante este tiempo, se la vinculó con otro deportista: el exBoca, Federico Insúa. Pero Silvina Luna siempre negó todo. A su vez, se supo que Marcelo Salas, el jugador de River, le envió un ramo de rosas a su camarín.

Silvina Luna

Otro de los noviazgos confirmados fue el que mantuvo con Fernando Gago. “Él me gustaba físicamente, llegué a enamorarme. Me dolió mucho en su momento. Para mí era mi novio. Por suerte di vuelta la página, era chica. Estaba buena y me sobraban los candidatos. No valía la pena Gago, ¡de lo que me salvé!”, contó Silvina Luna en LAM, en relación con que el exjugador salía al mismo tiempo con Mica Vázquez y que descubrió el engaño mientras miraba ShowMatch (eltrece), donde escuchó a Vázquez decir que estaba en pareja con el deportista.

Silvina Luna y Mantilla Foto: web

Otra relación conflictiva es la que mantuvo con El Polaco. “Como que no me la creo. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando”, contó Silvina Luna en una entrevista. Además, dijo que el cantante se la “hizo parir” y que luego de terminar tocó fondo porque quedó muy mal.

Silvina Luna con El Polaco\u002E (La Tecla)

“Fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí. Él es muy gracioso, muy carismático. No me gusta hablar de él porque ya está, cada uno tiene su presente. No nos cruzamos nunca más. Tenía que pasar; uno aprende a laburar mucho la autoestima, después fue un laburo interesante, donde me quería parar en la vida, elegir desde otro lugar. De hecho, no volví a ponerme de novia”, detalló la modelo.

Silvina Luna y El Polaco

Pero antes de El Polaco, Silvina Luna también salió con otro músico, el cantante ex lider de Los Caballeros de la Quema, Iván Noble. Todo comenzó cuando él le pidió al por entonces conductor de “TVR”, Sebastián Wainraich, que le pase el número de la modelo.

Silvina Luna e Iván Noble Foto: web

“Si bien no tenemos nada que ocultar y ya nos mostramos juntos, hay muchas fotos que salieron publicadas que me las robaron, son fotos íntimas que yo las tenía en mi computadora...”, dijo Silvina Luna en relación con unas imágenes que se publicaron en ese momento.

Silvina Luna e Iván Noble Foto: web

En medio de esta década a puro romance para Silvina Luna, hace un tiempo contó que vivió un amor de verano con Aíto De La Rúa en Punta del Este y del que guarda un buen recuerdo. Al respecto, contó que también se siguieron viendo en Buenos Aires, pero que no duró mucho.

Silvina Luna y Aíto De La Rúa Foto: web

Antes de su paso por El Hotel de los Famosos” en abril de 2022, Silvina Luna había contado que hacía dos o tres años que estaba sola y que fue un momento de mucho disfrute. “Estoy bien, así como estoy ahora y no apareció la persona. Ojo, puede pasar (enamorarme). Además, está en el radar ser madre, pero no es algo que tenga que ver con mi presente actual. Hoy tengo otras prioridades más relacionadas con mi salud. Creo que primero uno tiene que estar bien para después poder criar un hijo. Por ahora no”, contó en relación con el congelamiento de óvulos al que se sometió.

Silvina Luna en una entrevista.

Pero después de su paso por el reality, a Silvina Luna se la relacionó con Gervasio Pecsio, que fue uno de los chefs de “El Hotel de los Famosos” y que también salió con la actriz Gloria Carrá. Pero nunca fue confirmado por ella y en la actualidad dice que está soltera.

Silvina Luna abandonó “El Hotel de los Famosos” por un problema de salud.

Qué le pasó a la familia de Silvina Luna

Hace 15 años, la modelo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando Sergio, su padre, tuvo un ataque cardíaco mientras estaba en el trabajo, lo que le causó la muerte. Pero la angustia no terminó ahí, cinco meses después, Silvina Luna tuvo que despedir a su madre, que falleció afectada por un fuerte problema gástrico.

Silvina Luna con sus padres Foto: web

“Yo había estado con ella la última semana en Rosario, porque hubo que internarla por un problema gástrico. Pero después se mejoró y volví a Buenos Aires para hacer la función de teatro. El domingo me avisaron que se había descompensado nuevamente y que estaba mal. Entonces volví a Rosario y ya era tarde: no pude ni hablar con ella”, contó Silvina Luna.

Silvina Luna y su madre Foto: web

Qué cirugía se hizo Silvina Luna con Lotocki

En 2010, la actriz se contactó con el cirujano porque quería hacer una liposucción para sacarse grasa de partes de su cuerpo y quería colocársela en la cola para tener más volumen. Pero el problema vino por la sugerencia del médico.

Silvina Luna antes de la operación que le cambió la vida.

El cirujano plástico le recomendó sumar metacrilato para lograr un relleno irreversible. Este cuadro de mala praxis le trajo a Silvina Luna problemas en sus riñones. En consecuencia, toma corticoides desde hace ocho años y cada tanto tiene que volver a ser internada.