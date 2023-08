De Gran Hermano a una carrera como vedette y modelo: así fue el camino de Silvina Luna

El año 2001 marcó un momento de quiebre en la vida de Silvina Luna, ya que ingresó a la casa de Gran Hermano, dando inicio a su carrera profesional en los medios y llevando su nombre a ser conocido en los diferentes rincones del país.

22 años después, se confirmó la noticia de la muerte de Silvina, quien falleció en las últimas horas luego de haber ingresado a terapia intensiva después de varias idas y vueltas en su estado de salud. La modelo permanecía internada desde hacía varias semanas a la espera de un trasplante de riñón y luchando contra una serie de complicaciones a causa de una bacteria. No obstante, mucho antes de ser conocida, su vida tenía otro rumbo.

Cómo era la vida de Silvina Luna antes de Gran Hermano

“Mi vida es una lucha constante, pero casi siempre logro lo que me propongo”, esto fue lo que escribió Silvina Luna en la primera ficha que debió completar para el casting de la segunda edición de Gran Hermano en el país. En dicha ficha, proporcionó detalles como su fecha de nacimiento (21-06-80), peso (52.5 kg), altura (1.69 m), medidas (90-62-90), color de ojos (celestes), signo zodiacal (Géminis), estado civil (soltera), color de pelo (castaño) e intereses (“ser feliz, trabajar en el medio”).

En aquel entonces, Silvina atravesaba una situación sentimental difícil y su carrera profesional no estaba definida. Confesó: “No sabía qué hacer y me anoté. Si entraba, al menos tendría techo y comida por un par de meses”.

Silvina fue la última en presentarse al casting. Aunque ya se había realizado una preselección de 30 personas (de las cuales ingresaban 12 a la casa), su carisma y belleza llamaron la atención de Marcos Gorban, productor ejecutivo delas primeras ediciones del popular reality en Argentina, quien decidió llamarla.

“El grupo final de posibles participantes ya estaba seleccionado. Pero me llamaron desde donde estaban realizando las pruebas de cámara y me dijeron: ‘Marcos, llegó una chica genial’. Les dije que el casting ya estaba cerrado, pero insistieron. Fuimos a verla. Era la última persona de miles. La vimos, la entrevistamos y nos pareció fascinante. Fue la última y terminó entrando a la casa”, recordó Gorban.

Una infancia complicada

Vale la pena recordar que, a los 17 años, Silvina dejó su hogar en Rosario debido a su tormentosa relación con sus padres. En varias ocasiones ha afirmado que en su infancia “careció de amor” y ha relatado episodios de violencia entre su padre, Sergio, y su madre, Roxana, quienes se separaron cuando ella tenía 13 años.

Una vez en Buenos Aires, tenía planes de estudiar teatro. Sin embargo, todo cambió cuando se enamoró de Juan Pablo. En el casting de Gran Hermano, mencionó: “Fue mi primer amor, mi primer y único novio, lo amé más que a mi vida, me entregué completamente. Él también me amaba mucho, nos divertíamos tanto, no podíamos vivir separados. Viví un primer año de ensueño. Era mi príncipe azul y pensé que sería para toda la vida. Era inocente”.

Sin embargo, explicó qué sucedió con esa relación: “Descubrí que me mentía y ya no pude volver a confiar en él. El castillo comenzó a derrumbarse. Empecé a sufrir mucho. Lo celaba mucho, con razón, y él dejó de amarme”. Concluyó diciendo: “Me dejó y sentí que mi vida no tenía sentido”.

A pesar de que la 7ma eliminada del certamen, Silvina logró entrar en el repechaje con votos a favor. Tanta fue su popularidad que logró llegar a la gran final.

Así se describía Silvina Luna en aquel entonces

En su breve perfil, Silvina se describió como “sensible, cariñosa, demasiado directa, caprichosa y terca. Tengo un carácter fuerte cuando me enfado, soy compañera, sincera y leal. Confío, creo y escucho hasta que me demuestren lo contrario”.

“Necesito contención, amor, que me cuiden y quieran, y que me lo demuestren todo el tiempo. Necesito que me valoren y respeten tal como soy, con mis virtudes y defectos. Me entrego por completo a las personas que quiero, pero cuando me defraudan, sufro mucho. Tal vez mi mecanismo de defensa es ser o parecer dura, pero en realidad soy todo lo contrario por dentro. Me gusta dar y recibir amor constantemente”, reveló. Y agregó: “Detesto la soledad. A veces soy celosa y obsesiva. Lloro con facilidad”.

Cómo continuó la carrera de Silvina Luna después de Gran Hermano

Pero luego de salir de la casa, el desafío fue mantenerse vigente, meta que cumplió con creces, al igual que Gustavo Conti y Ximena Capristo, que también fueron participantes emblemáticos de esa edición.

Silvina Luna comenzó a posicionarse como modelo publicitaria y conductora, y luego fue seleccionada para integrar los elencos de reconocidas obras de teatro de revistas y comedias como “El champán las pone mimosas” , “Abracadabra” y “Explosivos”, entre otras.

Además, tuvo participaciones en series costumbristas de aquella época como “Los Roldán”, “Casados con hijos” y “Gladiadores de Pompeya”, entre otras. También fue parte de otros realities como el “Bailando”, del que participó en 2006, 2009 y 2017.

Al cine llegó en 2015, cuando protagonizó la película “Loca ella, loco yo”, su primer protagónico en cine y de ahí, luego de irse a vivir a Miami, desapareció un poco de los medios debido a su enfermedad.