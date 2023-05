Las desgarradoras palabras de Silvina Luna: “Estoy atravesando un momento crítico en mi vida”.

En el mes de febrero, Silvina Luna reveló que necesita someterse a un trasplante de riñón debido a problemas de salud derivados de una mala praxis durante una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki. Ahora, la modelo dio una entrevista sincera en la que compartió detalles sobre su situación actual.

Todo ocurrió en LAM (América), donde Luna aseguró: “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida, un proceso profundo en el que intento mantenerme bien, pero hay muchas cosas sucediendo y las estoy afrontando como puedo”.

Silvina Luna debe realizarse diálisis mientras espera por un riñón (Captura de pantalla).

Ángel De Brito recordó la situación que ha llevado a Silvina a estar viviendo estos complicados momentos en su vida. Ella decidió someterse a la cirugía estética y, debido a una mala praxis, se desencadenó un grave problema de salud que ha complicado su vida cotidiana.

Por esta razón, Silvina quiso enviar un mensaje a aquellas personas que consideran someterse a distintos retoques. “A las chicas que se miran y aprecian su belleza única, ¿por qué desear tener otra cara u otro cuerpo? Me sucedió a mí, no me sentía suficiente y siempre sentía la necesidad de... Durante mucho tiempo, guardé silencio porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy estaba nerviosa por mencionarlo, pero es importante sacarlo a la luz”, reflexionó.

El motivo por el que Silvina Luna no ha podido ser trasplantada

En la charla en LAM, la modelo aclaró que el trasplante no es urgente, ya que primero debe resolver otras cuestiones de salud. “Hace un año que tengo una bacteria y hasta que no solucione ese problema, no puedo realizar el trasplante”, explicó.

Silvina Luna tuvo que solicitar un trasplante de riñón. Gentileza: TN.

“La detectaron a través de un bulto en la pierna y desde entonces estoy recibiendo tratamiento médico. Tendré que seguir tomándolo durante aproximadamente otro año. Son bacterias resistentes”, aseguró.

Silvina Luna y su deseo de ser mamá

En un momento de la charla, Silvina Luna habló sobre uno de sus sueños tras la profunda pregunta que le hizo de Brito. “Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, le preguntó.

“Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y lo años fueron pasando también. Encima (ser mamá) es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”.