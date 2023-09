Martita Fort aseguró que su papá “fue uno de los primeros” en denunciar a Aníbal Lotocki

Marta Fort, la hija de uno de los herederos del imperio chocolatero, rompió el silencio para enviar un mensaje de empatía para con las víctimas de Aníbal Lotocki, el polémico médico que está en el medio de los cuestionamientos por la muerte de Silvina Luna. “Martita”, como la llamaba Ricardo Fort, aseguró que su padre fue uno de los primeros en denunciar al cirujano.

Según la joven, Ricardo Fort no fue operado por Aníbal Lotocki, pero sí fue uno de los primeros en denunciar al médico.

“Me entristece mucho la condición de los pacientes de Lotocki y por todo lo que están pasando últimamente. No obstante, me estuvieron mencionando mucho una nota donde se dice que mi papá fue uno de ellos, que murió por eso y quiero aclarar que no es así”, comenzó expresando Marta en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

La hija del empresario desmintió que se haya operado porel polémico cirujano.

“Él nunca se operó ni se hubiera operado con él porque mi papá opinaba que no estaba en condiciones para operar, ya que fue uno de los primeros que lo denunció públicamente”, remarcó la hija del empresario que falleció el 25 de noviembre de 2013, tras una larga agonía derivada de diversos problemas de salud

“Les deseo lo mejor a sus víctimas y ojalá puedan salir de esto”, cerró la hermana de Felipe Fort en su mensaje.

LAS VERSIONES QUE VINCULARON A RICARDO FORT COMO PACIENTE DE ANÍBAL LOTOCKI

Recientemented, Raphael Dufort, un uruguayo que fue paciente de Lotocki, afirmó en el programa DDM que el empresario chocolatero había sido sometido a una cirugía realizada por el médico que continúa en el ojo de la tormenta tras la muerte de Silvina Luna.

“Ricardo Fort no murió de otras cosas que él tenía”, había afirmado Dufort. “Fort tenía este producto en todo el cuerpo, él se puso en los talones para tener cuatro centímetros de alto”, afirmó entonces.