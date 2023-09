El duro testimonio de Oriana Junco sobre lo que vivió con Aníbal Lotocki: “A mí me convirtió en mujer”.

Tras el fallecimiento de Silvina Luna y los casos que se han sumado con el pasar de los días y que apuntan a Aníbal Lotocki, se agrega el relato de otra figura conocida: Oriana Junco.

En diálogo con LAM, Oriana habló sobre su situación tras los retoques que se realizó con el cirujano, además de explicar sobre cómo llegó a su consultorio y las cirugías que se hizo con él.

“A mí me convirtió en mujer directamente. O sea, pasé de ser un chico gay a una woman. Me hizo de todo. Toda la cara, en la espalda me hizo la coleta de sirena, que es afinarte toda la cintura, achicar la espalda; los brazos, las piernas, la cola…”, detalló.

“Yo llegué a Lotocki porque a mí Luna (su anterior cirujano) me hizo un desastre, me había puesto dos milanesas de soja”, agregó luego. “Yo ya venía de una mala praxis, y de estar todo un año que me drenaban, mi cuerpo rechazaba las prótesis”, contó Junco, y luego sumó: “Yo la había pasado pésimo y después caigo encima en este monstruo y le pago una fortuna en dólares para que me haga la transición”.

Oriana Junco junto a Aníbal Lotocki cuando filmaba su reality Foto: Web

“Lo que me pasa es que yo estoy con terapia, con psicólogo y psiquiatra por este tema. Desde que llegué de Europa no paro de ver todo esto y lo de Silvina Luna, y lo de Mariano también, me impactó muchísimo. Dejó de ser un granuloma, dos granulomas…”, prosiguió.

“Acá la araña máxima, lo peor de lo peor, la siniestra, es Majo Favarón”, dijo luego Junco, quien definió como “mala persona” a la actual esposa de Lotocki.

Los dichos de la esposa de Aníbal Lotocki sobre el libro de Silvina Luna

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), Favarón confesó que ella estaba leyendo el libro de Silvina Luna. “Me parece muy injusto todo esto, y con esto no digo que no me duele en el alma lo que le pasó a Silvina, porque me duele en el alma, realmente”, expresó.

Para sorpresa de los presentes, la esposa de Lotocki aseguró que estaba leyendo “Simple y Consciente”, el libro escrito por Silvina Luna y donde cuenta parte de su vida y su lucha por los temas de salud.

“Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé todavía”, explicó, revelando lo que más la ha impresionado del escrito: “Las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella”. Y sumó: “¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”.

Más allá del libro, Favarón también habló sobre Ezequiel, el hermano menor de Silvina y quien estuvo junto a ella en los momentos más complicados. “No lo conozco, pero el dolor de Ezequiel... yo sé lo que es perder una hermana. Perdí hace un año y la gente festeja que yo hace un año haya perdido a un ser querido. Hay una locura social muy grande. Y realmente pienso en Ezequiel desde ese lugar, desde el hecho de perder una hermana y me duele mucho, y ojalá algún día, no sé en qué momento o en qué situación, pueda sentarme con él”.