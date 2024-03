Ingrid Grudke le ofreció a su novio ser padre pero con sus amigas: “¿Por qué voy a impedírselo?”

Ingrid Grudke suele ser noticia por su estilo de vida saludable que incluye dieta balanceada y mucha actividad física. En su cuenta de Instagram, con más de 620.000 seguidores, acostumbra a compartir rutinas de ejercicios y recetas saludables. De novia hace más de seis años con Martín Colantonio muchos se preguntan si quieren agrandar la familia.

La pareja, que convive entre Buenos Aires y Posadas, de donde es oriunda Ingrid, se fortalece. Sin embargo, ella ya manifestó que no quiere casarse ni tener hijos aunque estaría dispuesta a que él sea padre con otras mujeres.

Mini top camuflado y mucha piel: Ingrid Grudke subió la temperatura en Instagram con un look que se llevó todas las miradas Foto: instagram

La modelo reveló que a Martín una pareja de amigas le consultó si quería ser donante y él dijo que sí. Lo impensado es que Ingrid estuvo totalmente de acuerdo.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio. (Instagram Ingrid Grudke)

“Él me había contado que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante, porque él no tenía hijos y era soltero. Y Martín dijo que sí. Pasó el tiempo y después ya juntos, entre chiste y chiste, me preguntó ‘¿Cuándo vamos a tener al polaquito?’”, recordó Ingrid.

Ella respondió con seguridad: “Le dije ‘ya sabés que ganas no tengo, pero si querés pedile a tus amigas’. Nos empezamos a reír y fue genial. Porque los dos pensamos que también hay que elegirse para ser padre. ¿Por qué voy a impedírselo?”, explicó Ingrid en una entrevista con Caras.

¿Quién es el novio de Ingrid Grudke?

Martín Colantonio, el novio de Ingrid Grudke, un empresario gastronómico marplatense que tiene un parador en un balneario. Allí conquistó a la modelo en 2018.

“Lo conocí haciendo temporada en Mar del Plata, porque él es nacido y criado allá. Él tenía un bar de verano dentro del parador de las playas del balcón, al lado del faro. Yo estaba haciendo temporada. Justo llegó mi sobrino Santiago que en ese momento tenía 20 años, con su novia que no conocía el mar, y querían ir a la playa y entonces mis compañeros de obra me recomendaron ese lugar. Y lo conocí ahí, por culpa de mi sobrino”, recordó hace un tiempo durante una entrevista con la revista Gente.