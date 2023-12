Ingrid Grudke subió la temperatura en Instagram en ropa interior con brillos: “Sin filtros ni maquillaje…”

Ingrid Grudke cambió sus hábitos al dedicarse al fisiculturismo. En sus redes sociales comparte diferentes tips para llevar una vida sana tanto en la alimentación como en la actividad física. La modelo revela la importancia de cuidar el cuerpo para sentirse mejor. Con cientos de miles de seguidores en Instagram muestra sus secretos para mantener una vida equilibrada.

La modelo compartió un video en donde se la puede ver posando en ropa interior, un conjunto de color negro con detalles de encaje y transparencias. La parte superior, un corpiño armado con taza y detalles de brillos. La parte inferior, una bombacha colaless ultracavada con elástico para sujetar.

Ingrid Grudke acompañó el video con la siguiente reflexión: “Muy temprano, recién me levanto, sin filtros, ni maquillaje, con mis cuarenta y siete años, solo quiero decir que con mi constancia en mi buena alimentación, entrenamiento, buen descanso, disciplina y voluntad, obtuve un cuerpo cómodo, fuerte y tonificado”.

Ingrid Grudke reveló los detalles del cambio de su cuerpo

La modelo modificó radicalmente su estilo de vida y se ha convertido en una referente del mundo fit y de la buena alimentación. En su cuenta de Instagram brinda tips a sus seguidores y cuenta como fue su camino para esta transformación.

Ingrid Grudke habló acerca de lo difícil que es mantener este estilo de vida: “Muchos me dicen que tuve suerte que nací con esta genética, y sí, ciertas formas de los músculos, hueso, la altura, me lo dio la genética, pero mantener el cuerpo en este estado es pura decisión”

“Hace un tiempo que tomé conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en la vida y por eso quiero tener un cuerpo ágil y funcional. Va más allá de lo estético. No crean que no me cuesta. Pero solo hago lo que tengo que hacer para tener un futuro con más libertad” contó Ingrid Grudke en la publicación de Instagram.