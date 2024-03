Wanda Nara reveló en qué derrocha más dinero: “Se me va todo el money”

Wanda Nara es una de las celebridades más queridas en la farándula argentina, ella se supo reinventar en el medio, desde modelo y bailarina, hasta conductora y cantante. Sin dudas, está disfrutando mucho la faceta de la música y para alegría de ella, el público recibe con agrado sus canciones.

Wanda Nara acaba de lanzar su tercera canción, “Money”, en la cual habla del dinero y de que es lo único que quieren las chicas. A dos días del estreno, el tema se encuentra cuarto en tendencias de música y posee más de 500.000 visualizaciones en YouTube.

El éxito de "Money", la tercera canción de Wanda Nara Foto: Instagram

Dentro de este contexto, Wanda dio varias entrevistas para promocionar la canción, y el tópico fue el dinero para darle protagonismo al nombre del tema. En primer lugar, Wanda reveló cuál fue el regalo más costoso que le dieron: una casa en el Lago de Como, Italia.

Wanda Nara y su casa en Lago De Como, el regalo más costoso que le dieron.

Por otro lado, comentó que se considera muy buena ahorrando y muy buena gastando el dinero de los demás. Y que la mejor inversión que hizo fueron la compra de sus casas, y la mayor “bolucompra” fueron toda su ropa y sus miles de carteras, acompañado del gasto más culposo: una valija vintage de Louis Vuitton, que sale mucho dinero y no la usa.

El armario con cientos de bolsos y zapatos que tiene Wanda Nara en su casa en Milán, Italia. Foto: Instagram

Y frente a la pregunta de cuándo gastó más dinero, Wanda respondió: “Lo que me gusta, lo compró. Lo veo y lo quiero. Me gusta mucho gastar”, y comentó que gasta mucho dinero en pasajes para ella, su familia y sus amigos. “Se me va toda la money porque invito a todo el mundo a cada viaje que puedo”.

Wanda Nara confesó que gasta todo su dinero en viajes para ella, su familia y sus amigos.

Mauro Icardi en el estreno de “Money” de Wanda Nara

Mauro Icardi no se podía perder el evento del estreno de “Money”, la tercera canción de Wanda Nara. El futbolista realizó un posteo con muchas fotos retratando el momento junto a su esposa y amigos.

Mauro Icardi en el estreno de “Money” de Wanda Nara Foto: Instagram

