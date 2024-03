Wanda Nara le revisó el auto a Mauro Icardi: los insólitos objetos que encontró

Wanda Nara y Mauro Icardi han pasado por sumos obstáculos desde el “WandaGate” y ahora son más fuertes que nunca en su relación. No obstante, pese a sus éxitos, la modelo no desaprovechó la oportunidad de revisar el auto de su esposo sin su permiso.

“Buen día. Un día en el auto de Mauro Icardi. Miren, les voy a mostrar la intimidad de su auto”, anunció Nara desde un video en su cuenta de TikTok.

Cómo fue la investigación de Wanda Nara en el auto de Mauro Icardi

Ahora bien, lo primero que muestra la intérprete de “Bad Bitch” son los asientos de cuero que goza el auto y un televisor con una de sus canciones. Asimismo, destacó dos almohadas con el logo de su equipo.

Asientos del coche de Mauro Icardi. Foto: Wanda Nara

Luego de mostrar los almohadones, Nara identificó un pequeño cajón con llave. Ante ello, comenzó a preguntarse si la abría para chequearla.

“Tiene ahí no sé que es. Con llave ¿Se lo abro o no? Me mata”, se preguntó la empresaria al encontrar un pequeño cajón debajo de los asientos del auto.

Tras decibir abrir la casilla, Wanda Nara encontró otros elementos gastronómicos. Entre ellos, se encontraban chicles, agua, golosinas como Snickers y café en lata.

“Le voy a revisar todo. Almohadón, chicles (...) agua, golosinas (esta me la voy a regalar). Todo esto se va conmigo (...) Un café en lata”, nombró la empresaria los elementos que tiene Mauro Icardi en su auto.

El llamativo gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara por el Día de la Mujer: “Te celebro hoy y siempre” Foto: Instagram

Finalmente, tras mostrar un poco más del coche por dentro, la modelo reflexionó que el futbolista la mataría si hubiese visto lo que hizo. Ante esto, agradeció que Icardi no contara con TikTok.

“Lo bueno es que no tiene TikTok y no va a poder ver esto. Si ve esto, me mata”, concluyó Wanda Nara sobre la posible reacción de Icardi al video.