Mauro Icardi le rindió homenaje a Wanda Nara por el Día de la Mujer con un llamativo gesto: “Te celebro hoy y siempre”

Como cada 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Si bien se trata de un día de lucha por la igualdad de género y reflexión, también se utiliza para homenajear a las mujeres de todo el mundo. En esta línea, Mauro Icardi sorprendió con un llamativo gesto para su esposa, Wanda Nara.

A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi mostró el particular homenaje que le rindió a su pareja en el Día de la Mujer. En una publicación, el futbolista posó junto a Wanda Nara con el pelo teñido de rosa, luego de haberlo llevado rubio platinado por varios meses. Para combinar, la empresaria y cantante lució una remera a tono con el cabello de su marido.

El llamativo gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara por el Día de la Mujer: “Te celebro hoy y siempre” Foto: Instagram

Por su parte, Mauro Icardi decidió compartir unas tiernas palabras hacia su esposa. “A la MUJER que llena cada uno de mis días con su Amor incondicional, a la MUJER que me regaló dos Princesas hermosas, a mi compañera, confidente y amor de mi vida… te celebro hoy y siempre”, escribió el jugador de fútbol.

Wanda Nara reveló cómo comenzó su relación con Mauro Icardi

En una reciente entrevista, Wanda Nara contó cómo comenzó su relación con Mauro Icardi. “¿Te pasó alguna vez de empezar un vínculo de amistad y que se confunda la cosa?”, le consultó Nati Jota. Frente a esto, Wanda se sinceró y respondió: “Con Mauro empezamos tipo amigos, pero inconscientemente yo estaba haciendo el trabajo fino”.

Luego contó más detalles y confesó: “Tipo él me decía, no, bueno estoy con una chica y yo, full tóxica, y era obvio que me molestaba. Llamaba cada un minuto, le tiraba el celular que tenía. Se lo tiré al agua”.

La confesión de la famosa sorprendió a todos. Después Wanda contó que tiene otra cuenta en Instagram: “Tengo una cuenta paralela. La uso para ver gente que no sigo. Estoy muchas horas con el celu”.

De esta manera, la empresaria reveló el comienzo de su relación con quien hoy es su marido. En un principio fueron amigos, después se engancharon y sintieron algo más. Hoy están casados y tienen dos hijas en común.