Wanda Nara habló sobre su primer show: ¿el Lollapalooza Argentina 2025?

Wanda Nara es una empresaria, modelo y cantante argentina de 37 años, y unas de las celebridades más importantes y populares de la farándula argentina, debido a su carisma y su personalidad única. Ella pudo transmitir a través de sus redes sociales y sus programas de televisión una vibra que conquistó a la audiencia.

Hasta el momento, Wanda Nara lanzó dos canciones, “Bad Bitch” y “O bicho vai pegar”, las cuales ya obtuvieron millones de reproducciones en plataformas digitales. Teniendo en cuenta que la empresaria posee más de 274.000 oyentes mensuales en Spotify.

El adelanto de Wanda Nara y su próxima canción, "Money".

Además, adelantó una parte de su canción, “Tóxico” y se encuentra en plena promoción de su próximo lanzamiento, “Money”. El tercer sencillo de Wanda saldrá el próximo jueves 21 de marzo, y trata del dinero y el boxeo, ya publicó varios adelantos en su cuenta de Instagram.

Mientras tanto, Wanda decidió abrir la caja de preguntas en sus historias de Instagram y sus seguidores le hicieron preguntas. Una de ellas fue: “¿Cuándo será tu primer concierto?”, y la artista sorprendió con su respuesta: “No te explico la cantidad de llamados, increíbles festivales y lugares en el mundo que nunca me imaginé”.

Wanda Nara habló sobre su primer show.

De todas maneras, Wanda explicó: “Pero antes me faltan algunas canciones por lanzar”. Es decir, que en un futuro cercano no será el primer show, pero ya muchos seguidores se la imaginaron en el próximo Lollapalooza Argentina 2025, para el que falta un año.

Wanda Nara habló sobre su primer show. Foto: Instagram

Luego, le consultaron sobre la posibilidad de que Mauro Icardi salga en algún videoclip, y ella respondió: “Le escribí una canción que le regalé para su cumpleaños”, pero anunció que tiene que convencerlo para que participe.

Wanda Nara habló sobre la posibilidad de que Mauro Icardi aparezca en un videoclip de ella. Foto: Instagram

Los memes sobre el line up del Lollapalooza Argentina 2025

Tras la confirmación del Lollapalooza Argentina 2025 surgieron muchos memes sobre el line up y los artistas argentinos que estarán presentes, y nombraron a muchos que no son cantantes, sino que celebridades del momento como Anto Pane, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, entre otros. Dentro de este contexto, los usuarios de Twitter no dejaron de nombrar a Wanda Nara.