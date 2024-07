Dillom habló sobre su polémico cover de Sr Cobranza: “Me arrepiento de no haber nombrado a más gente”

Dillom es uno de los artistas argentinos más exitosos del último tiempo. Con su primer álbum, Post Mortem, logró hacerse un lugar en la escena de la música nacional y se ganó el respeto de grandes referentes como Andrés Calamaro, Wos y Lali Espósito. Con su segundo disco, Por Cesárea, volvió a sorprender y a demostrar por qué es uno de los favoritos del público y de sus colegas.

Tras sus dos shows en el Luna Park, donde presentó su más reciente trabajo discográfico, Dillom pasó por Blender y habló de todo. El artista estuvo como invitado en el programa Dinero y Amor, conducido por Marcos Aramburu, y fue consultado por su exitoso presente así como por algunas de sus más recientes polémicas.

Lali felicitó a Dillom por su nuevo disco

Además de contar algunos detalles sobre el proceso de creación de Por Cesárea y cómo fue trabajar mano a mano con Andrés Calamaro, Dillom no esquivó las preguntas más filosas. En medio de la charla, surgió la consulta por su opinión respecto a “la cancelación de los artistas”, y su respuesta fue contundente.

Qué dijo Dillom de su cover de Sr Cobranza en el Cosquín Rock 2024

Dillom recordó las repercusiones que tuvo su paso por el Cosquín Rock 2024, en donde hizo un cover de “Sr Cobranza” y decidió cambiar la letra de la canción para nombrar al ministro de Economía, Luis Caputo.

Primero, Dillom señaló que las críticas y la cancelación masiva no solo suceden con los artistas. Hoy en día pasa en general con la mayoría de las personas con gran exposición. Sin ir más lejos, hizo referencia a la reciente polémica con Enzo Fernández y la Selección Argentina.

“Yo trato de ser yo mismo”, aseguró sin temor a lo que puedan decir de él y sus posturas o pensamientos. “La vez esa de Sr Cobranza no me arrepiento de nada”, sostuvo haciendo referencia al cover de la popular canción de rock nacional. “Me arrepiento de no haber nombrado a más gente”, agregó aún más picante.

Dillom en el Primavera Sound Foto: instagram/primaverasoundbuenosaires

Respecto a la represalia que tomó el gobierno en aquel entonces, Dillom señaló: “He sido denunciado penalmente, he sido absuelto”. Y a continuación explicó qué fue lo que sucedió realmente: “Yo cambié el nombre de Cavallo por un funcionario, ni siquiera un funcionario, un apellido que empieza con C, lo tienen muchas personas, de hecho, y me hicieron una denuncia penal por eso”.

Dillom en Cosquín Rock: festejado y polémico. (Instagram @rip.dillom).

“No pasó nada, fue una b*ludez, mis abogados con los que hablé me dijeron ‘quedate tranquilo’. Después salió la noticia de que estoy absuelto, soy inocente así que quedó ahí. Pero tampoco estoy para romper mucho más las bolas, la verdad. Yo ya hice mi parte”, sentenció poniéndole fin al asunto.