Qué dice la canción racista por la que Enzo Fernández tuvo que pedir disculpas a Francia

Enzo Fernández se vio envuelto en una controversia tras la viralización de un video en el que se lo observa cantando una canción con estrofas racistas durante los festejos por la victoria en la Copa América.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Enzo Fernández expresó su arrepentimiento por lo sucedido. “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección argentina. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras”, manifestó el jugador.

El mensaje de Enzo Fernández sobre la canción. Foto: X/IEnzofernandez8

El futbolista también destacó su postura contra la discriminación: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

El video provocó indignación en Francia, donde se realizaron denuncias por discriminación. La Federación de Fútbol Francesa elevó un reclamo a la FIFA. El Chelsea, equipo en el que juega Fernández, anunció una investigación interna para evaluar el comportamiento del jugador. Un compañero de equipo definió la canción como un caso de “racismo explícito”, poniendo aún más presión sobre el futbolista argentino.

El posteo de Wesley Fofana contra Enzo Fernández

La Canción Racista: cuál es su origen y qué dice

La canción en cuestión surgió a mediados de noviembre de 2022, para el Mundial de Qatar. Un grupo de hinchas argentinos la presentó en un móvil en vivo de TyC Sports desde Doha.

La letra de la canción es ofensiva, con mensajes de discriminación, xenofobia, homofobia y transfobia.

En particular, la canción detalla de manera despectiva a la nacionalidad de los jugadores franceses. Además, también se dirige específicamente a Kylian Mbappé, una de las principales figuras de Francia.

Escuchen Corran la bola

Juegan en Francia, pero son todos de Angola

Que lindo eeees

Van a correr

Son cometravas como el puto de Mbappé

Su vieja es nigeriana.

Su viejo, camerunés.

Peeero en el documento... Nacionalidad: Francés.