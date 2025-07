Atención Scaloni: por este motivo se puede suspender la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima entre la Selección Argentina y España, parecía que no se iba a jugar por falta de fechas en el calendario, pero finalmente, los presidentes de las asociaciones se reunieron y lograron acordar que en la última semana de marzo, se disputará el partido que enfrenta al campeón de América y al campeón de Europa. Sin embargo, hay un factor que puede boicotear el partido.

En las últimas horas, desde CONMEBOL publicaron el cronograma de los próximos torneos e incluyeron a la Finalissima en marzo de 2026, aun con fecha sujeta a modificaciones. ¿Por qué no está el día confirmado?

Por qué se puede suspender la Finalissima entre Argentina y España

El calendario para las selecciones europeas a partir de esta temporada será muy apretado. En el viejo continente se juega la UEFA Nations League, la Eurocopa y las eliminatorias para la Eurocopa. Lo que hace que las clasificaciones para el Mundial 2026 todavía no estén definidas. Ni siquiera arrancaron las eliminatorias.

El capitán de la selección española, Álvaro Morata, con el micrófono, presenta al jugador Rodri, en el centro, a los aficionados durante las celebraciones del título de la selección española de fútbol en un escenario en la plaza Cibeles de Madrid, el lunes 15 de julio de 2024. España derrotó a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 en Berlín el domingo por la noche. (AP Foto/Andrea Comas)

Esto puede interferir en la disputa del trofeo directamente porque, si la selección española no logra clasificar primera en su grupo a la Copa del Mundo, deberá ir a un repechaje, justamente en las fechas donde está pactada la Finalissima.

Argentina y España.

Cómo es el grupo de España en las Eliminatorias para el Mundial 2026

A priori, la campeona de Europa es candidata a quedarse con el grupo E, que comparte con Bulgaria, Georgia y Turquía. Sin embargo, el fútbol siempre puede dar sorpresas y lo ha hecho en esa competición en el último tiempo.

BERLÍN, 14/07/2024.- Los jugadores de la selección española celebran su victoria en la final de la Eurocopa tras derrotar por 2-1 a Inglaterra en el encuentro que han disputado hoy domingo en el estadio Olímpico de Berlín. EFE /Alberto Estévez.

En qué sede se podría jugar la Finalissima

En caso de que se dé lo esperado y el trofeo para definir al campeón, se defina el año que viene. Argentina y España se podrían ver las caras en: Wembley, Arabia Saudita, Qatar o Uruguay.

Estadio Centenario de Uruguay.

Qué expresaron los entrenadores sobre la Finalissima

“Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, expresó el entrenador de España, Luis de la Fuente, meses atrás.

Lionel Scaloni, que fue alumno del estratega español en la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, en su momento no se mostró muy optimista de que se juegue el encuentro: “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”.