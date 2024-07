Yanina Latorre mostró los picantes audios que le envía Alfa: “Este hombre enloqueció”

Yanina Latorre es una de las figuras más importante de los medios de comunicación, con su carisma, honestidad e información de primera mano ha logrado ser la panelista estrella de LAM. Además de no tener problema en opinar sobre las diferentes temáticas del espectáculo y actualidad.

La panelista contó en su programa en El Observador la impensada propuesta que recibió de Alfa, el exparticipante de Gran Hermano de la edición anterior, con quien no tiene diálogo, pero de la nada comenzó a mandarle mensajes.

Esto se dio cuando Yanina Latorre se encontraba sola en su casa, ya que su marido estaba de viaje. Según se supo la hija de Alfa se mudó al mismo barrio privado en que viven los Latorre, es por eso que el exparticipante del reality le mandó una sugerente invitación.

El día que Yanina Latorre conoció las Cataratas del Iguazú Foto: instagram

Yanina Latorre mandó al frente a Alfa por la invitación que le hizo

Al aire del programa, Yanina contó a sus compañeros con humor: “¿Quieren escuchar los audios de él? No, no chicos. Este hombre enloqueció”. Luego colocó el celular cerca del micrófono mientras se escuchaba: “Buen día. ¿Cómo le va? Mirá, zafás hoy que no voy a tomar café a tu casa porque estoy en Rosario. Tuve que venir a conducir un desfile, pero el próximo finde prepará el café. Te mando un beso”.

Ante la sorpresa de los audios, Yanina le contestó contundente: “No”. Sin embargo, Alfa siguió insistiendo sin hacer caso: “Mejor llevo las medialunas, dale”.

El empresario y mediático habló sobre la acusación y allanamiento a su casa.

A pesar de que Yanina le siguió contestando con un “No”, Alfa volvió a insistir con otras opciones de comida: “Sandwiches de miga, dale, tostados. Brownies y mousse de chocolate”.

Esto le generó gracia a Yanina que confesó: “Llegó un momento en el que dije no descarto unos brownies con Alfa. Empecé mala onda. Tiene humor, porque está en Rosario, hoy te salvás de mí y a lo último ya cuando tiró sandwiches de miga, le puse 40 no”.

“Estuvo divertido Alfa. Es un personaje televisivo, pero cuando lo ves afuera es gracioso y tiene buena onda. Esto estuvo bien. A lo último le puse ja, ja, ja”, contó divertida Yanina Latorre.