Yanina Latorre confesó que le fue infiel a su esposo: ¿con quién?

Yanina y Diego Latorre son uno de los matrimonios más explosivos del entretenimiento argentino. Tras contar con más de 30 años de casados, la pareja ha pasado sumas adversidades, como la infidelidad del exfutbolista con Natacha Jaitt.

“Lo primero que pasó cuando saltó todo fue que mis dos hijos me pidieron que no lo eche de la casa. Y por respeto a ellos no lo eché, porque me lo pidieron mis hijos”, recordó la panelista en LAM su reacción a la infidelidad de su esposo.

Ahora bien, pasado ese suceso con la exvedette, el matrimonio decidió darse una segunda oportunidad por el bien de su familia. Sin embargo, un secreto de Yanina Latorre podría cambiar el panorama.

¿Yanina Latorre le fue infiel a su esposo?

Las declaraciones de Latorre ocurrieron en LAM, cuando las angelitas estaban revelando sus secretos. En ese momento, la periodista destacó que no podía brindar detalles porque estaba casada.

“No te voy a dar información Pepe porque estoy casada”, expresó la angelita con suma convicción.

Ante la expectativa de su declaración, una angelita le consultó si estaba casada con Diego cuando sucedió el encuentro. Ahí, con una mirada subjetiva y risas, afirmó lo contrario.

“¿No estabas casada en ese momento no?”, le consultó una de las panelistas, a lo que Latorre simplemente brindó una mirada de complicidad.

¿Por qué Yanina Latorre faltó a LAM?: “Tengo una...” Foto: Minuto Neuquén

La respuesta de Yanina Latorre generó sumas risas y sorpresas. Fue en ese momento cuando Ángel de Brito le consultó si le había sido infiel a su esposo.

“¿O sea, me metiste los cuernos a Diego?”, le consultó el conductor de forma ácida, a lo que Latorre respondió: “Y bueno, chicos”.

Cómo fue el encuentro pasional entre Yanina Latorre y su amante

Tras confirmar su infidelidad, Yanina Latorre aseguró que su esposo no sabía de ese suceso. En este sentido, aclaró que solo tenían conocimiento del encuentro Ángel de Brito, Nazarena Velez Dora y el amante.

“Ya somos muchos”, agregó el conductor sobre las personas que sabían de la infidelidad.

Yanina y Diego Latorre, junto a su hijo Dieguito. (Instagram @yanilatorre)

Finalmente, Latorre explicó que fue un encuentro íntimo casual con un artista reconocido. Sin embargo, pese a que fue algo fugaz, aseguró que pasó un gran momento.

“Fue una sola vez (...) Un nueve cincuenta. Cog... bien. Fue acá en Argentina (...)Fue casual, estábamos chupados”, reveló la angelita sin decir el nombre de su amante casual, a lo que Ángel de Brito agregó: “Es un artista muy completo y talentoso. Nunca se lo imaginarían”.