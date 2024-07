Yanina Latorre habló sin filtros sobre el fin de su amistad con Marina Calabró: “Nunca fluyó”

Yanina Latorre es una de las periodistas más elocuentes de Argentina. Sus datos certeros y personalidad extrovertida la han destacado en todos los titulares argentinos.

Ahora bien, su actitud filosa volvió a relucir en los medios. Y en este caso, la protagonista de la disputa es Marina Calabró, con quien no habría tenido buena química a nivel profesional en El Observador 107.9, emisora de Luis Majul.

¿Por qué Yanina Latorre no se lleva bien con Marina Calabró?

La disputa fue aclarada en LAM, cuando Ángel de Brito reveló que la angelita ya no haría el pase con Calabró porque le mintió.

“Yanina contó que se había terminado su relación de amistad con Marina Calabró. Dijo que eran compañeras de radio y que no hacen más el pase porque te decepcionó y te mintió”, destacó el conductor de LAM con la periodista presente.

Al escuchar a de Brito, Latorre aseveró que sentía un alivio de no hacer el pase con la periodista porque “nunca fluyó” . Por tanto, se sentía sumamente incómoda.

Yanina Latorre y Marina Calabró en la radio. (Fotos: captura de pantalla)

“No me era cómo el pase. Lo pensé bien y me dije: ´me saqué un peso de encima´. Nunca fluyó, no arrancó. Yo siempre me quedaba pagándola, la remaba y siempre me iba incómoda”, confesó la panelista sobre cómo era trabajar con Calabró.

Seguidamente, Yanina Latorre sentenció que todos los reportajes que le hacía a Calabró hacían alusión a las mismas cosas. Entre ellas era el no bañarse, su gusto por la pizza y sus pasatiempos.

Marina Calabró anunció su salida de Radio Mitre: ¿Rolando Barbano tuvo que ver? Foto: Ciudad M

“Siento que hace siete meses que le hago un reportaje a una chica que todos los días me dice que no le gusta bañarse (...) Ella nunca me propuso nada, nunca me repreguntó... Y a mí me aburrió. Siempre me decía lo mismo, que no le gusta bañarse, que come pizza, que no le gusta salir, que no le gusta tomar, que no le gusta ir a un museo”, expresó la angelita sin filtro.

Así fueron los dichos de Yanina Latorre contra Marina Calabró en El Observador

Finalmente, el conductor de LAM mostró un fragmento del descargo de Yanina contra Marina Calabró en El Observador. Allí, recalcó que la politóloga nunca le propuso nada para el pase.

Yanina Latorre en su programa para Bondi. (Captura)

“Yo estoy ofendida con Marina. La remé todo lo que pude. Seies meses hace que estoy sentada escuchando hablar de tres gatos, de los tops que tiene y que no se baña. Nunca propuso nada”, sentenció la angelita.