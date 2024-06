La verdad detrás del escándalo entre Marina Calabró y Rolando Barbano: “Toxicidad”

El ninguneo de Rolando Barbano a Marina Calabró durante la entrega de premios Martín Fierro a la radio desató una ola de comentarios y especulaciones en los programas de espectáculos. Este lunes, los testigos del tenso momento, entre ellos Marcela Tauro, ofrecieron sus versiones sobre el incidente, arrojando luz sobre la complicada relación entre los dos periodistas.

Marcela Tauro aseguró que Marina Calabró y Rolando Barbano tenían una relación “tóxica”

Tauro, panelista de Intrusos (América TV) y amiga cercana de Marina Calabró, describió la relación entre Calabró y Barbano como “tóxica”. Según Tauro, los periodistas de Lanata sin filtro (Radio Mitre) mantienen una dinámica de separaciones y reconciliaciones que raramente reconocen públicamente.

Tras el desplante de Barbano, Tauro relató que Calabró inicialmente interpretó que “la 271″ mencionada en el agradecimiento del periodista se refería a ella, pero luego se retractó tras una aclaración de Barbano que hacía parecer el término más una línea de colectivos que una referencia a una novia.

Tauro explicó que este no es el primer desplante de Barbano hacia Calabró, indicando que la periodista está “ciega” y atrapada en una relación tóxica que no puede soltar. La panelista agregó: “La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego”.

Las polémicas revelaciones de la relación entre Calabró y Barbano

Marcela reveló que Marina estuvo llorando toda la tarde del domingo debido a la situación con Barbano. Según Tauro, Calabró había planeado un viaje a Londres con Barbano, pero el periodista decidió cancelar el vuelo para asistir a la entrega de los Martín Fierro y celebrar el Día del Padre en Argentina. Este cambio de planes dejó a Calabró devastada.

Los periodistas trabajan juntos en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Foto: Gentileza

“Ella lo invita a él, todo en primera y en un hotel cinco estrellas. Además, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo”, continuó Tauro, sugiriendo que Calabró asumía todos los gastos de estos viajes. Barbano también rechazó el viaje a Río, el segundo viaje que pierde, generando una considerable pérdida económica y emocional para Calabró. No obstante, Tauro mencionó que el viaje a Río pudo ser reprogramado para septiembre.

La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano está siendo un tema de conversación constante en los pasillos de la radio donde ambos trabajan. La dinámica entre ellos, según Tauro, es un juego peligroso que alimenta la toxicidad. Los desplantes públicos y las reconciliaciones privadas crearon una situación difícil para Calabró, quien sigue lidiando con las consecuencias emocionales de esta relación.